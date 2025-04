Pronostico Cesena-Sassuolo: scatto playoff

Cesena-Sassuolo è una partita della trentacinquesima giornata di Serie B: probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Un campionato dominato sin dalla prima giornata che non poteva che concludersi con una promozione diretta. Il Sassuolo, come sappiamo, da due settimane a questa parte ha riabbracciato la Serie A e adesso attende solamente di ricevere la Coppa per certificare, dopo un solo anno, il ritorno nella massima serie.

Neroverdi davvero padroni che adesso si possono anche rilassare. Non ci saranno regali, ovviamente, ma dopo un anno vissuto a mille all’ora è evidente che la stanchezza fisica ma soprattutto mentale potrebbe caratterizzare queste ultime uscite della squadra di Fabio Grosso, soprattutto in partite come questa. Il Cesena, infatti, è lì, a pochissimi punti da una zona playoff che per una squadra neopromossa sarebbe un risultato clamoroso. E la spinta del pubblico di casa potrebbe aiutare i bianconeri a prendersi tre punti fondamentali per il proprio cammino. Evidente che c’è una squadra favorita, in grado di prendersi tutto il malloppo che questa partita mette in palio, anche per via di quello che vi abbiamo raccontato. Le motivazioni dentro al Sassuolo sono davvero finite.

Come vedere Cesena-Sassuolo in diretta tv e in streaming

La sfida Cesena-Sassuolo, in programma venerdì alle 20:30, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere il match tra Bari e Palermo anche sul canale della Lega B su Amazon Prime Video: basta essere già cliente oppure attivare l’abbonamento Prime sul sito ed aggiungere LaB Channel al prezzo di 4,99 euro al mese per i primi 3 mesi e 9,99 euro al mese per i successivi.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria della Cesena è quotata 3.10 su Goldbet e Lottomatica e 3.15 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

Le motivazioni faranno da padrone in questa partita. Il Cesena, alla ricerca di un posto nei playoff, dovrebbe avere la meglio contro un Sassuolo che ormai da chiedere non ha più nulla dopo la promozione. Match da almeno tre reti complessive.

Le probabili formazioni Cesena-Sassuolo

CESENA (3-5-2): Klinsmann; Ciofi, Prestia, Mangraviti; Adamo, Calò, Saric, Francesconi, Celia; Shpendi, Tavsvan.

SASSUOLO (4-2-3-1): Moldovan; Toljan, Lovato, Mahuremovic, Pierangolo; Obiang, Mazzitelli; Berardi, Volpato, Laurentienté; Moro.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1