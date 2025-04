Pronostico Atalanta-Lecce: da dieci turni è ormai una costante

Atalanta-Lecce è una partita della trentaquattresima giornata di Serie A e si gioca venerdì alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Le tre sconfitte consecutive contro Inter, Fiorentina e Lazio, oltre a mandare in fumo i sogni scudetto, avevano restituito un’Atalanta stanca e svuotata, quasi depressa per via dei rumors riguardo ad un imminente addio del suo condottiero Gian Piero Gasperini, che dopo quasi un decennio potrebbe lasciare Bergamo e mettere fine ad un ciclo (forse) irripetibile. Niente di tutto ciò: la Dea si è rimboccata le maniche e nelle ultime due giornate si è imposta su Bologna (2-0) e Milan (0-1), consolidando il terzo posto in classifica e dando un calcio alla crisi.

Una boccata d’ossigeno salvifica per una squadra che in quel trittico di sconfitte era rimasta a secco di gol e si era riscoperta fragile in difesa. Ora Gasperini cercherà di sfruttare un calendario che tende ad “ammorbidirsi” – l’unica big sulla strada della Dea è la Roma – e farà in modo di vincere più partite possibili per assicurarsi anche quest’anno un posto nella prossima Champions League. Si parte dalla sfida con un Lecce con l’acqua alla gola, che non riesce più a vincere dallo scorso gennaio e che rischia seriamente di ritrovarsi in zona rossa al termine di questa giornata, dopo una prima parte di stagione in cui aveva dato la sensazione di potersi salvare senza grossi patemi. Gli uomini di Marco Giampaolo – confermato nonostante il momentaccio – sabato scorso sono stati travolti dal Como (0-3) e non hanno guadagnato punti sulle terzultime, Venezia ed Empoli, che anzi si sono avvicinate: ora la zona retrocessione è distante un solo punto e lo spettro della Serie B è riapparso improvvisamente.

Atalanta-Lecce: le ultime notizie sulle formazioni

Sempre affollata l’infermeria dell’Atalanta: sono indisponibili Posch, Djimsiti, Scamacca, Scalvini e Kolasinac. In difesa giocheranno Toloi, Hien e Kossounou, mentre sulle corsie esterne i due titolari dovrebbero essere Zappacosta e Bellanova, con Ruggeri che scalpita dalla panchina. Davanti De Ketelaere, Lookman e Retegui.

Giampaolo a Bergamo non potrà contare su Berisha e Krstovic, entrambi squalificati. Due assenze pesanti per il tecnico giallorosso, che in attacco potrebbe dare fiducia all’ex milanista Rebic, supportato da Pierotti, Helgason e Tete Morente. Sull’out destro difensivo verrà confermato Danilo Veiga.

Come vedere Atalanta-Lecce in diretta tv e in streaming

La sfida tra Atalanta e Lecce, in programma venerdì alle 20:45 al Gewiss Stadium di Bergamo, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Lecce sempre battuto dall’Atalanta negli ultimi tre precedenti, tra cui il pesantissimo 0-4 dello scorso agosto. I salentini attraversano un momento complicatissimo – da dicembre in poi hanno vinto solo tre volte – e difficilmente riusciranno ad uscire indenni dalla trasferta di Bergamo, contro una Dea che sembra aver risolto i problemi che l’avevano attanagliata nell’ultimo periodo. Improbabile pure che si interrompa il trend del “No Gol”, che ha caratterizzato le ultime 10 partite che hanno visto protagonisti i bergamaschi in Serie A.

Le probabili formazioni di Atalanta-Lecce

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Toloi, Hien, Kossounou; Bellanova, de Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Lookman; Retegui.

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Danilo Veiga, Gaspar, Baschirotto, Gallo; Coulibaly, Ramadani; Pierotti, Helgason, Tete Morente; Rebic.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0