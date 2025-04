Masters 1000 Madrid, i pronostici di giovedì 24 aprile

Tutti i match in programma alla Caja Magica nella giornata di giovedì 24 aprile: pronostici e favoriti per l’accesso al secondo turno del torneo.

I riflettori si sono finalmente accesi sulla Caja Magica e il primo giorno del Masters 1000 di Madrid è già archiviato. Domani debutteranno in campo le teste di serie del torneo, ma anche oggi ci sono in programma dei match estremamente interessanti che vale la pena seguire.

In attesa che scocchi l’ora dell’esordio in terra iberica di Matteo Berrettini e di Lorenzo Musetti, per esempio, i tifosi azzurri potranno consolarsi con Matteo Arnaldi. Il tennista di Sanremo si contenderà l’accesso al secondo turno con Borna Coric, un avversario potenzialmente molto ostico. Il croato non è in formissima, ma sta cercando, giorno dopo giorno, di rimettersi in forma e di lasciarsi alle spalle gli infortuni con cui ha dovuto fare i conti negli ultimi tempi. Neanche l’azzurro sta brillando, ma, seppur tra alti e bassi, resta il favorito per la vittoria di questo match perché più continuo del suo rivale di Zagabria.

Sempre sul fronte azzurro toccherà, oggi, a Matteo Bellucci, pronto a duellare contro Damir Džumhur. La costanza in termini di rendimento e di risultati non è il punto di forza del tennista bosniaco, il che significa che il 23enne di Busto Arsizio ha molte più chance di vincere di quante non ne abbia il suo rivale. A meno di colpi di scena, dunque, dovrebbe assicurarsi la vittoria senza troppi problemi.

Mutua Madrid Open: gli altri pronostici

C’è un terzo italiano, oltre ad Arnaldi e a Bellucci, che dovrebbe superare in scioltezza il primo turno e accedere, così, ai 32esimi di finale del Mutua Madrid Open. Giocherà oggi, infatti, anche Luciano Darderi, alle prese con Quentin Halys. Quest’ultimo predilige le superfici rapide e “soffre” le condizioni del mattone tritato, per cui il nostro portacolori è il favorito per la vittoria.

In questa giornata incredibilmente azzurra ci sarà spazio anche per Lorenzo Sonego, al suo esordio in terra madrilena contro Miomir Kecmanović. I due atleti duelleranno sostanzialmente ad armi pari, ma secondo le quote il torinese ha un leggero vantaggio sul suo avversario. E a noi non resta che sperare che giochi come in Australia.

Vincenti delle altre sfide di giovedì 24 aprile 2025

Jarry (in Altmaier-Jarry)

Yunchaokete (in Yunchaokete-Fearnley)

Fonseca (in Fonseca-Butvilas)

Griekspoor (in Griekspoor-Kopřiva)

Opelka (in Opelka-Hijikata)

Struff (in van de Zandschulp-Struff)

Nishioka (in Nishioka-Bergs)

Etcheverry (in Etcheverry-Medjedovic)

Goffin (in Goffin-Muller)

Norrie (in Landaluce-Norrie)

Giron (in Giron-Tien)

Nishikori (in Vukic-Nishikori)