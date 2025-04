I pronostici di giovedì 24 aprile: Coppa Italia, Eredivisie e Liga

I pronostici di giovedì 24 aprile, in campo Coppa Italia, Eredivisie, Liga e altri campionati minori in giro per il mondo

La stagione del Bologna con Thiago Motta in panchina conclusasi con la storica qualificazione alla Champions League sembrava destinata a rimanere un unicum. Vincenzo Italiano, invece, rischia di fare addirittura meglio del suo predecessore nonostante le cessioni eccellenti della scorsa estate: a cinque giornate dalla fine della Serie A i rossoblù sono in piena corsa per il quarto posto, hanno raggiunto quota 60 punti (soltanto 8 in meno della stagione 23-24) ma soprattutto potrebbero tornare a sollevare un trofeo, la Coppa Italia, che manca dalla bacheca del club felsineo dal lontano 1974.

La finalissima, il Bologna, non la gioca proprio da allora, un dettaglio che non fa altro che rendere ancora più memorabile quello che stanno facendo Orsolini e compagni, a un passo dall’ultimo atto dell’Olimpico. La qualificazione è già stata decisa all’andata e l’Empoli non ha alcuna speranza di riaprire i giochi: essendo quasi un’amichevole “sotto mentite spoglie” non è da escludere che entrambe vadano a segno almeno in un’occasione.

I pronostici sulle altre partite

In Spagna si giocano altre quattro partite del turno infrasettimanale di Liga, con Atletico Madrid e Betis che hanno delle occasioni ghiotte in casa contro Rayo Vallecano e Valladolid. La squadra di Simeone può chiudere a doppia mandata una qualificazione alla prossima Champions League diventata ormai sicura con la conquista da parte della Spagna del quinto posto per la massima competizione europea, uno scenario che rimette in pieno gioco anche il Betis che affronta un’avversaria ormai retrocessa.

Pronostici: la scelta del Veggente

• X2 in Leganes-Girona, Liga, ore 19:00

Vincenti

Atletico Madrid (in Atletico Madrid-Rayo Vallecano, Liga, ore 21:30)

(in Atletico Madrid-Rayo Vallecano, ore 21:30) Real Betis (in Real Betis-Valladolid, Liga, ore 21:30)

(in Real Betis-Valladolid, ore 21:30) PSV (in Twente-PSV, Eredivisie, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Atletico Madrid-Rayo Vallecano, Liga , ore 21:30

, ore 21:30 Real Betis-Valladolid , Liga , ore 21:30

, , ore 21:30 Twente-PSV, Eredivisie, ore 21:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Bologna-Empoli , Coppa Italia , ore 21:00

, , ore 21:00 Trabzonspor-Goztepe , Coppa di Turchia , ore 19:30

, , ore 19:30 Club Brugge-Union SG, Pro League Belgio, ore 20:30

Il “clamoroso”

• 2 in Leganes-Girona, Liga, ore 19:00