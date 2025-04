Pronostico Osasuna-Siviglia: si festeggia la salvezza

Osasuna-Siviglia è una gara della trentatreesima giornata della Liga: dove vederla, formazioni, pronostico

Potrebbe essere quella classica partita di fine stagione nella quale tutti potrebbero fare festa. Anzi, l’Osasuna la propria festa l’ha già fatta, visto che ha raggiunto la fatidica soglia dei 40 punti che permette di guardare con enorme serenità alle prossime partite della Liga. Possibilità di retrocedere non ce ne stanno, mentre guardare avanti è impossibile. In poche parole, da qui alla fine dell’annata, si gioca solamente per la gloria.

Cosa che invece non può ancora fare il Siviglia. Che di punti ne ha conquistati 37 ma che, a differenza di quanto successo negli anni passati, vede molto da più vicino la salvezza. Una squadra, quella andalusa, che non riesce in nessun modo a tirarsi fuori da situazioni difficili e ripartire. Negli anni scorsi questa squadra giocava in Champions o vinceva l’Europa League. Ed è proprio da quella finale contro la Roma, portata a casa ai rigori, che il Siviglia non riesce in nessun modo a disputare un campionato tranquillo.

Certo, è evidente che basterebbe una vittoria in questo turno infrasettimanale per essere sicuri della salvezza. E crediamo che questa possa arrivare proprio nel match di giovedì. Sì, ci sono poche possibilità, secondo il nostro modesto avviso, che l’Osasuna possa riuscire a centrare quella che sarebbe la terza vittoria di fila.

Come vedere Osasuna-Siviglia in diretta tv e streaming

La sfida Osasuna-Siviglia, gara valida per la trentatreesima giornata della Liga spagnola, è in programma giovedì alle 19:00. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Comparazione quote

La vittoria del Siviglia è quotata 3.10 su Goldbet e Lottomatica e 3.20 su Snai.

Il pronostico

Osasuna salvo e Siviglia no. Osasuna senza nessun pensiero a differenza del Siviglia. Quindi? Quindi le motivazioni in questa partita faranno la differenza con il Siviglia che si prenderà una vittoria con festa per la salvezza annessa.

Le probabili formazioni di Osasuna-Siviglia

OSASUNA (5-3-2): Herrera; Areso, Boyonomo, Catena, Harrando, Bretones; Moncayola, Toprro, Oroz; Budimir, Garcia.

SIVIGLIA (4-2-3-1): Nyland; Carmona, Bade, Martinez, Pedrosa; Agoume, Gudelj; Lukabakio, Peque, Ejuke; Romero.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2