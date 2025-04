Pronostico Leganés-Girona: il tabù rimane

Leganes-Girona è una gara della trentatreesima giornata della Liga: dove vederla, formazioni, pronostico

Una salvezza ancora da raggiungere. Non tanto per il Leganes che sapeva che avrebbe lottato fino alla fine per raggiungere il proprio obiettivo, ma soprattutto per il Girona che dopo aver disputato, lo scorso anno, una stagione davvero straordinaria, non poteva minimamente pensare a questo punto della stagione di essere ancora in corsa per rimanere nella Liga.

C’è un dato che viene fuori, andando a spulciare gli incroci tra queste due formazioni, che ci fa dire una cosa assai importante e che si potrebbe quindi ripetere nella serata di giovedì. Un tabù che non verrà nemmeno stavolta sfatato. Ma di cosa parliamo? Bene, ve lo diciamo subito: nel corso degli ultimi dieci anni, quando Leganes e Girona si sono affrontate in casa dei primi, non è mai arrivata una vittoria di chi gioca davanti il proprio pubblico. Un vero e proprio tabù, in poche parole, una situazione che mette in evidenza quello che potrebbe essere il finale di questo match. Sì, perché nonostante la stagione si può serenamente dire fallimentare, il Girona ha delle qualità tecniche assai più importanti di quelle del Leganes. E quindi alla fine le potrebbe far valere.

Come vedere Leganes-Girona in diretta tv e streaming

La sfida Leganes-Girona, gara valida per la trentatreesima giornata della Liga spagnola, è in programma giovedì alle 19:00. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Il pronostico

Il tabù non verrà infranto. Il Leganes continuerà a non vincere in casa contro il Girona che dovrebbe prendere, nonostante il momento tutt’altro che positivo, l’intera posta in palio. Sfida da meno di 3 reti complessive.

Le probabili formazioni di Leganes-Girona

LEGANES (4-2-3-1): Dmitrovic; Rosier, Saenz, Gonzalez, Hernandez; Tapia, Neyou; Altimira, Cisse, Djomande; Garcia.

GIRONA (4-5-1): Gazzaniga; Frances, Krejci, Blind, Gutierrez; Tsygankov, Herrera, Arthur, Martin, Asprilla; Dajnuma.

POSSIBILE RISULTATO: 0-1