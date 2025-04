Pronostico Inter-Milan: con questo segno si va sul sicuro

Inter-Milan è una partita valida per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia e si gioca mercoledì alle 21:00: notizie, probabili formazioni, pronostico, tv e streaming.

In una stagione in cui l’Inter a fine aprile può ancora coltivare concrete ambizioni di Triplete c’è una “macchia” ed è quella delle zero vittorie nei derby con il Milan, che nei quattro precedenti stagionali tra campionato, Final Four di Supercoppa Italiana e Coppa Italia è sempre riuscito ad evitare la sconfitta con i cugini nerazzurri.

Un paradosso, se vogliamo, alla luce dell’annata disastrosa dei rossoneri, impossibile da “salvare” neppure se sulla bilancia si pesa il successo nella Supercoppa andata in scena lo scorso gennaio in terra saudita e vinta dal Diavolo proprio dopo aver rimontato i rivali cittadini in finale. Nona in campionato e reduce dal k.o. con l’Atalanta a San Siro (0-1) che rende complicata persino la qualificazione all’Europa League, la squadra di Sergio Conceiçao non può che appigliarsi alla Coppa Italia per scongiurare il rischio di rimanere fuori da tutto. Il Milan punta sul fatto di essere diventato una sorta di “kryptonite” per la squadra di Simone Inzaghi: da settembre in poi due vittorie rossonere (1-2 e 2-3) e due pareggi (entrambi 1-1), compreso quello dello scorso 2 aprile nell’equilibratissima semifinale d’andata, con Calhanoglu che a metà ripresa ha replicato ad Abraham.

Le rotazioni di Inzaghi

Il ritorno si trasforma a questo punto in una gara secca che mette in palio un pass per la finale dell’Olimpico di Roma, dove ad attendere una delle due meneghine ci sarà probabilmente il Bologna, che nell’altra semifinale ha distrutto l’Empoli (0-3).

Lo stesso Bologna che a Pasqua ha confermato ancora una volta di essere indigesto ai nerazzurri nei momenti cruciali del campionato. Un gol di Orsolini in pieno recupero (1-0) ha regalato tre punti d’oro alla squadra di Vincenzo Italiano, permesso al Napoli di raggiungere l’Inter in cima alla classifica e reso la corsa scudetto sempre più aperta ed incerta.

Lautaro e compagni sono passati in pochi giorni dall’euforia per la qualificazione alle semifinali di Champions League conquistata ai danni del Bayern Monaco, alla paura di vedersi sfuggire il tricolore, anche per via di un calendario che non concede tregua a differenza di quello dei partenopei. In una settimana potenzialmente decisiva (Milan-Roma-Barcellona), Inzaghi dovrà dosare ulteriormente le energie per non arrivare senza più fiato in mese clou come maggio e restare con un pugno di mosche in mano. Contro il Milan non ci saranno Thuram, Dumfries e Zielinski, mentre potrebbero partire titolari Bisseck, de Vrij, Frattesi e Arnautovic. Dal 1′ anche Bastoni e Mkhitaryan, entrambi assenti nella prossima giornata di campionato con la Roma in quanto squalificati. Dall’altro lato, Conceiçao confermerà la difesa a tre formata da Tomori, Gabbia e Pavlovic, davanti invece Abraham – in vantaggio su Jovic – sarà circondato da Pulisic e Leao. Sulle corsie Jimenez ed Hernandez.

Come vedere Inter-Milan in diretta tv e streaming

La sfida tra Inter e Milan è in programma mercoledì alle 21:00 e si giocherà allo stadio “Meazza” di Milano. La gara verrà trasmessa in chiaro da Mediaset, detentrice dei diritti sul torneo, su Canale 5 (canale 505 del digitale terrestre). Sarà possibile vedere Inter-Milan anche attraverso la diretta streaming su Mediaset Infinity e su Mediaset Play.

Il pronostico

Da un lato un’Inter visibilmente a corto di energie e che non ha ancora vinto un derby in stagione, dall’altro un Milan troppo altalenante che deve giocoforza puntare tutto sulla Coppa Italia per evitare quello che sarebbe un flop di proporzioni gigantesche. Come è avvenuto nelle ultime sei stracittadine, ci aspettiamo che entrambe trovino la via del gol. E non è detto che i rossoneri, pur non essendo favoriti, riescano ad evitare la sconfitta quantomeno nei tempi supplementari.

Le probabili formazioni di Inter-Milan

INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, de Vrij, Bastoni; Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Lautaro Martinez, Arnautovic.

MILAN (3-4-3): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Jimenez, Fofana, Reijnders, Hernandez; Pulisic, Abraham, Leao.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1