Pronostico Getafe-Real Madrid: la rincorsa continua

Getafe-Real Madrid è una gara della trentatreesima giornata della Liga: dove vederla, formazioni, pronostico

La rincorsa continua, anche perché in casa Real Madrid, effettivamente, non c’è nessuna possibilità di sbagliare. Per rimanere in corsa nella Liga si deve vincere, a tutti i costi, anche in trasferta contro il Getafe e a pochi giorni dalla finale di Coppa del Re contro il Barcellona che mette in palio un trofeo. Ancelotti questo lo sa bene e ieri, in conferenza stampa, ha aperto anche in maniera abbastanza clamorosa ad una sua permanenza al Bernabeu: “Voglio restare, è come una luna di miele” ha detto il tecnico italiano.

Che, contro il Bilbao, ha vinto all’ultimo secondo grazie ad una rete di Valverde, bellissima, e che ha esultato alla grande come non si vedeva da diverso tempo. Un segnale della pressione clamorosa che in questo momento c’è dentro la sua squadra. Una pressione che vuoi o non vuoi si ripercuote anche sui calciatori, comunque abituati a tutto questo.

Contro il Getafe – che viene da due sconfitte di fila ma che soprattutto ormai ha raggiunto la salvezza con i suoi 39 punti in classifica – il Real Madrid di problemi non ne dovrebbe proprio avere in nessun momento. Le motivazioni ma soprattutto l’enorme differenza esistente tra le due rose, faranno la differenza. Con un Real Madrid che, ovviamente, parte con tutti i favori del pronostico in questa sfida.

Come vedere Getafe-Real Madrid in diretta tv e streaming

La sfida Getafe-Real Madrid, gara valida per la trentatreesima giornata della Liga spagnola, è in programma mercoledì alle 21:30. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Il pronostico

La vittoria del Real Madrid appare veramente scontata in questo match. Una gara che non dovrebbe regalare nessuno scossone. Sfida da almeno tre reti complessive. Ma già la quota dell’affermazione ospite è abbastanza succulenta.

Le probabili formazioni di Getafe-Real Madrid

GETAFE (4-1-4-1): Soria; Iglesias, Duarte, Alderete, Rico; Milla; Perez, Terrats, Arambarri, da Costa; Juanmi.

REAL MADRID (4-4-2): Courtois; Valverde, Tchouameni, Rudiger, Garcia; Diaz, Modric, Camavinga, Bellingham; Rodrygo, Vinicius.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2