Pronostico Betis-Real Valladolid: ennesima sconfitta e retrocessione

Betis-Real Valladolid è una partita della trentatreesima giornata della Liga e si gioca giovedì alle 21:30: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

In questo turno infrasettimanale potrebbe arrivare il primo verdetto della Liga: la retrocessione aritmetica del Real Valladolid. I Pucelanos, ultimi in classifica a quota 16 punti, sarebbero matematicamente retrocessi in caso di sconfitta a Siviglia contro il Betis, ma se dovessero verificarsi una serie di combinazioni nelle gare precedenti rischiano di presentarsi giovedì sera al “Benito Villamarin” già consapevoli di dover di nuovo ripartire dalla Segunda Division – la Serie B spagnola – la prossima stagione. Ormai dal 2020, infatti, il club biancoviola è abituato a fare la spola tra le due categorie (3 retrocessioni e 2 promozioni negli ultimi 5 anni).

Davvero una crisi senza fine quella della squadra allenata oggi da Alvaro Rubio. Dallo scorso 11 gennaio il Real Valladolid non ha più vinto, totalizzando a malapena un punto. Domenica scorsa ha rimediato l’ennesimo k.o. contro l’Osasuna, perdendo 3-2 davanti al proprio pubblico. La difesa, in particolare, sta facendo acqua da tutte le parti, con ben 11 gol subiti nelle ultime tre giornate.

Occasione da sfruttare, dunque, per un Betis in piena corsa per il quinto posto, diventato ambitissimo dopo che la Liga grazie alla seconda posizione nel ranking Uefa si è garantita cinque pass e non solo quattro per la prossima Champions League. La battaglia sarà verosimilmente tra i biancoverdi e il Villarreal, nel momento in cui scriviamo separati da un punto (ma il Submarino Amarillo ha giocato una partira in meno). Gli uomini di Manuel Pellegrini intanto nel fine settimana hanno rialzato subito la testa dopo la sconfitta nello scontro diretto con i gialli, battendo in trasferta il Girona (1-3). Senza dimenticare che il Betis ha ancora la possibilità di arricchire questa stagione sollevando un trofeo, la Conference League: giovedì prossimo è in programma la semifinale d’andata con la Fiorentina. Sarà probabilmente moderato il turnover di Pellegrini, dal momento che nel weekend il calcio spagnolo si fermerà per la finale di Coppa del Re.

Come vedere Betis-Real Valladolid in diretta tv e streaming

La sfida tra Betis e Real Valladolid, valida per la trentatreesima giornata della Liga, è in programma giovedì alle 21:30. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il segno “Gol” è quotato a 2.05 su Goldbet e Lottomatica e a 2.15 su Snai. Il segno “Over 2.5” è quotato invece a 1.42 su Goldbet e Lottomatica e a 1.45 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

Non dovrebbe riservare grandi sorprese questa sfida, con il Betis che non avrà problemi ad avere la meglio su una squadra ormai spacciata. Se consideriamo però che i biancoverdi hanno tenuto la porta inviolata solamente in un’occasione nelle ultime sette partite disputate tra le varie competizioni, non è da escludere che gli ospiti, sempre a segno nelle ultime quattro trasferte, almeno un gol riescano a realizzarlo.

Le probabili formazioni di Betis-Real Valladolid

BETIS (4-2-3-1): Adrián; Sabaly, Bartra, Mendy, Perraud; Altimira, Fornals; Antony, Isco, Jesús Rodríguez; Cucho Hernández.

REAL VALLADOLID (4-3-3): Ferreira; Candela, Javi Sanchez, Aidoo, Henrique Silva; Grillitsch, Juric, Chuki; Machis, Latasa, Raul Moro.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1