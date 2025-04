Pronostico Atletico Madrid-Rayo Vallecano: riscatto per il terzo posto

Atletico Madrid-Rayo Vallecano è una gara della trentatreesima giornata della Liga: dove vederla, formazioni, pronostico

La sconfitta arrivata in pieno recupero contro il Las Palmas ha chiuso ogni possibilità all’Atletico Madrid: non c’è più dubbio su una cosa molto più importante. La squadra di Simeone al massimo potrà arrivare terza in classifica e niente aggancio, insomma, al Real. Una stagione che ad un certo punto sembrava potersi incanalare verso binari importanti e che invece, a cavallo tra marzo e aprile, si è di fatto conclusa.

E adesso c’è anche il rischio dopo oltre un decennio e nonostante un contratto ancora molto importante, che Simeone dica basta. Se ne discuterà alla fine dell’annata del futuro, di certo contro il Rayo Vallecano i Colchoneros vogliono ritrovare la vittoria per difendere – rimane questo l’unico obiettivo stagionale – il terzo posto dal possibile assalto dell’Athletic Bilbao.

Non è mica semplice però. E bisogna dirlo chiaramente. Gli ospiti infatti sono ancora in corsa per un posto in Europa per il prossimo anno – distante solamente due punti – e metteranno in campo tutte le proprie qualità e forse anche qualcosa in più per tenerlo vivo. Ovvio che l’Atletico, però, parta con tutti i favori del pronostico e dovrebbe comunque riuscire a prendersi l’intera posta in palio in questo match.

Come vedere Atletico Madrid-Rayo Vallecano in diretta tv e streaming

La sfida Atletico Madrid-Rayo Vallecano, gara valida per la trentatreesima giornata della Liga spagnola, è in programma giovedì alle 21:30. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Il pronostico

Una gara che i padroni di casa dovrebbero riuscire a portare a casa. Anche se il Rayo Vallecano come detto venderà cara la pelle e dovrebbe anche riuscire a trovare il gol nell’arco dei 90minuti. Match quindi da almeno tre reti complessive anche. Ma la vittoria non si può davvero mettere in discussione.

Le probabili formazioni di Atletico Madrid-Rayo Vallecano

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Llorente, Gimenez, Lenglet, Galan; Simeone, Koke, Barrios, Gallagher; Griezmann, Alvarez.

RAYO VALLECANO (4-2-3-1): Batalla; Ratiu, Lejeune, Ciss, Chavvaria; Valentin, Gumbau; de Frutos, Diaz, Garcia; Nteka.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1