Pronostico Arsenal-Crystal Palace: festa ancora rimandata

La roboante vittoria dell’Arsenal sull’Ipswich Town, sabato scorso strapazzato 4-0 a domicilio, ha contribuito a “ritardare” la festa del Liverpool capolista, che dovrà attendere ancora un po’ per laurearsi campione d’Inghilterra e per mettere ufficialmente alla “dittatura” del Manchester City, dominatore indiscusso della Premier League negli ultimi quattro anni.

I Gunners, tuttavia, non hanno alcuna speranza di riaprire i giochi: i punti che li separano dai Reds sono 13 e gli unici obiettivi della squadra di Mikel Arteta sono la difesa del secondo posto e soprattutto la Champions League (nella prossima settimana è in programma la prima delle due semifinali con il PSG). L’attenzione del tecnico di origini basche è dunque ormai focalizzata esclusivamente sulla coppa dalle grandi orecchie. Non bisogna stupirsi, dunque, se nel derby contro il Crystal Palace – match che viene anticipato di qualche giorno per via dell’imminente impegno delle Eagles in FA Cup – Arteta facesse riposare qualche titolare in vista della semifinale d’andata con la squadra di Luis Enrique.

Anche il suo collega Oliver Glasner farà indubbiamente dei calcoli. Il suo Crystal Palace ha già conquistato da tempo la salvezza ma non può più rientrare in corsa per la qualificazione alle coppe europee. La sfida più importante in questo finale di stagione diventa quindi quella con l’Aston Villa di sabato prossimo, una semifinale secca che decreterà il nome di una delle due finaliste della FA Cup. Nel frattempo le Eagles sembrano essersi un po’ rilassate: un solo punto nelle ultime tre giornate, nonché due pesanti sconfitte esterne contro Manchester City e Newcastle, in cui i londinesi hanno incassato complessivamente 10 gol. Un toccasana, in tal senso, lo 0-0 di sabato scorso con il Bournemouth.

Il pronostico

Si tratta del terzo scontro stagionale tra Arsenal e Crystal Palace: i primi due se li sono aggiudicati i Gunners, tra League Cup (3-2) e campionato (1-5). La sensazione è che, nonostante l’assenza di grandi motivazioni, gli uomini di Arteta possano imporsi anche stavolta contro un avversario ormai concentrato solo sulla FA Cup.

ARSENAL (4-3-3): Raya; Timber, Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly; Odegaard, Partey, Rice; Nwaneri, Merino, Trossard.

CRYSTAL PALACE (3-4-2-1): Henderson; Clyne, Lacroix, Guéhi; Munoz, Lerma, Hughes, Mitchell; Eze, Sarr; Mateta.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0