I pronostici di mercoledì 23 aprile: Coppa Italia, Serie A, Premier League e Liga

I pronostici di mercoledì 23 aprile, in campo Coppa Italia, Serie A, Premier League, Liga e altri campionati minori in giro per il mondo

La partita più importante di questo mercoledì è il derby di Coppa Italia tra Inter e Milan, valido per il ritorno delle semifinali. Si giocano pure altre quattro partite in contemporanea alle 18:30, i recuperi delle sfide rinviate lunedì per la morte del Papa: Torino-Udinese, Genoa-Lazio, Parma-Juventus e Cagliari-Fiorentina.

In Premier League l’Arsenal può mettere definitivamente al sicuro la qualificazione alla prossima Champions League battendo il Crystal Palace, che rimasto ormai senza obiettivi in campionato sarà sicuramente distratto dall’imminente semifinale di FA Cup.

I pronostici sulle altre partite

Ci sono pure quattro partite di Liga molto importanti per il titolo e per la qualificazione alla prossima Champions League. Il Real Madrid deve assolutamente battere il Getafe nel derby, vittorie alla portata anche per l’Athletic Bilbao contro il Las Palmas e per la Real Sociedad contro l’Alaves, squadre che però essendo in lotta per non retrocedere venderanno cara la pelle.

Pronostici: la scelta del Veggente

• X2+OVER 1,5 in Parma-Juventus, Serie A, ore 18:30

Vincenti

Arsenal (in Arsenal-Crystal Palace, Premier League, ore 21:00)

(in Arsenal-Crystal Palace, ore 21:00) Athletic Bilbao (in Athletic Bilbao-Las Palmas, Liga, ore 19:00)

(in Athletic Bilbao-Las Palmas, ore 19:00) Real Madrid (in Getafe-Real Madrid, Liga, ore 21:30)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Salisburgo-Wolfsberger, Austria Bundesliga , ore 18:30

, ore 18:30 Genoa-Lazio, Serie A, ore 18:30

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Cagliari-Fiorentina , Serie A , ore 18:30

, , ore 18:30 Celta Vigo-Villarreal , Liga , ore 19:00

, , ore 19:00 Inter-Milan, Coppa Italia, ore 21:00

Il “clamoroso”

• X in Inter-Milan, Coppa Italia, ore 21:00