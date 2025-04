Berrettini e Musetti, che tentazione: pancia mia fatti capanna

Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti ne sono rimasti “abbagliati”: ce n’è per tutti, al Masters 1000 di Madrid ne vedremo delle belle.

Sono capitati entrambi nella parte bassa del tabellone, in compagnia di Novak Djokovic. Matteo Berrettini è nello spicchio di Jack Draper, mentre Lorenzo Musetti in quello di Stefanos Tsitsipas e di Alex de Minaur. Non un sorteggio facilissimo, insomma, ma in occasione del Masters 1000 di Montecarlo i due azzurri ci hanno dimostrato di essere sufficientemente in forma da poter affrontare anche i top ten più “spaventosi”.

Il romano ha battuto al Country Club nientepopodimeno che Sascha Zverev e il carrarino è addirittura arrivato in finale. Ci sono buone probabilità, pertanto, che si facciano notare anche nella capitole spagnola, dove tutto è pronto per l’inizio ufficiale della 23esima edizione del Mutua Madrid Open. Chi ancora non potrà essere, per forza di cose, ai nastri di partenza, è Jannik Sinner, ma questo sarà l’ultimo torneo al quale dovrà rinunciare: i tre mesi di sospensione dal tennis sono, finalmente, agli sgoccioli.

Con lui fuori dalla griglia di partenza, il principale favorito per la vittoria non può che essere Carlos Alcaraz, che ha stravinto a Montecarlo ma che non ha fatto il bis a Barcellona perché sovrastato, in finale, da Holger Rune. L’iberico sarà di certo in cerca di riscatto e potrebbe dare non poco fastidio ad Andrey Rublev, campione in carica, alle prese con una concorrenza spietata.

Agli azzurri (e non solo) brillano gli occhi: ricchissima Madrid

I campioni in gara saranno attratti, oltre che dal miraggio di un titolo da aggiungere al palmares, anche dal prize money. I premi in palio sono da strabuzzare gli occhi, motivo in più per fare bene alla Caja Magica e per assicurarsi, il prossimo 4 maggio, il trofeo più importante.

A Madrid, in effetti, la posta in palio è veramente molto alta. Sul piatto ci sono, complessivamente, 8,1 milioni di euro. Chi si fermerà al primo turno tornerà a casa con un gran bel premio di consolazione, pari a 20,8mila euro. Per il secondo se ne guadagnano 30,8, per il terzo 52,9. Gli ottavi di finale valgono 90,4mila euro, mentre per chi arriva ai quarti scatta un premio del valore di 165,6mila euro. I semifinalisti porteranno a casa 291mila euro, mentre il secondo classificato andrà via con un assegno di 523mola.

Il premio massimo sfiora il milione: ammonta a 985mila euro, che non è mica male. Non resta che aspettare, adesso, e scoprire per quale dei giocatori in gara gli organizzatori del Masters 1000 spagnolo staccheranno questo cospicuo assegno.