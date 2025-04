Pronostico Valencia-Espanyol: una sola sconfitta da febbraio in poi

Valencia-Espanyol è una partita della trentatreesima giornata della Liga e si gioca martedì alle 19:00: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

La sfida del Mestalla apre un interessantissimo turno infrasettimanale, in attesa poi della finale di Coppa del Re tra Real Madrid e Barcellona in programma nel prossimo weekend. Sia Valencia che Espanyol possono dirsi quasi salve: entrambe hanno tribolato nel corso della stagione ma l’accelerata negli ultimi mesi di campionato le ha permesso di tenersi a debita distanza dalla terzultima. I Pipistrelli hanno 7 punti di vantaggio sull’Alavés, così come i catalani – tutte e due sono a quota 38 – che però rispetto a loro devono ancora recuperare un match.

Il Valencia ha svoltato quando ha cambiato tecnico: con Carlos Corberan al timone sono migliorati turno dopo turno e lo dimostra il fatto che da febbraio in poi abbiano incassato una sola sconfitta in campionato. Sono imbattuti da due mesi: sabato scorso Gayà e compagni hanno ottenuto un altro risultato positivo – il settimo di fila – pareggiando 1-1 con il Rayo Vallecano in una trasferta che celava parecchie insidie. Ben visibili i passi in avanti soprattutto sul piano difensivo: dal 3-3 con l’Osasuna di inizio marzo il Valencia non ha mai incassato più di un gol a partita e collezionato oltretutto due clean sheet, entrambi tra le mura amiche. Sarà un bell’esame quello con l’Espanyol, altra formazione che scoppia di salute. Il club di Barcellona viene da tre vittorie consecutive, tre match in cui ha sempre tenuto la porta inviolata e segnato allo stesso tempo sette gol complessivi. Venerdì scorso anche l’ostico Getafe si è dovuto arrendere agli uomini di Manolo Gonzalez (1-0): decisivo il gol dell’ex romanista Kumbulla.

Come vedere Valencia-Espanyol in diretta tv e streaming

La sfida tra Valencia e Espanyol, valida per la trentatreesima giornata della Liga, è in programma martedì alle 19:00. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Comparazione quote

Il segno “Under 2.5” è quotato a 1.68 su Goldbet e Lottomatica e a 1.73 su Snai. Il pareggio è quotato invece a 3.60 su Goldbet e Lottomatica e a 3.55 su Snai.

Il pronostico

Si affrontano due squadre in gran forma, a un passo dalla salvezza e che hanno trovato pure una certa solidità. Immaginiamo dunque un match molto combattuto, in cui il numero dei gol complessivi potrebbe essere inferiore a tre. Un pareggio non è da escludere.

Le probabili formazioni di Valencia-Espanyol

VALENCIA (4-4-2): Mamardashvili; Foulquier, Tarrega, Mosquera, Gayà; Pepelu, Guerra, Rioja, Almeida; Diego Lopez, Hugo Duro.

ESPANYOL (4-2-3-1): Joan Garcia; El Hilali, Kumbulla, Cabrera, Romero; Urko Gonzalez, Lozano; Carreras, Exposito, Javi Puado; Roberto Fernandez.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1