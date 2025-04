Pronostico Celta Vigo-Villarreal: finisce sempre così

Celta Vigo-Villarreal è una gara della trentatreesima giornata della Liga: dove vederla, formazioni, pronostico

Celta Vigo e Villarreal sono due squadre che lottano per qualcosa di importante in questa stagione. Due squadre che vogliono un piazzamento europeo con i secondi che sognano anche la Champions League. Alla Liga andrà il quinto posto alla fine di questa annata, quello che lo scorso anno si è preso l’Italia. E, il sottomarino giallo, è in lizza. Pronto ad esultare.

Questa, come sappiamo e come possiamo tranquillamente immaginare, è una sfida che esula da qualsiasi triplo di pronostico. Evidente che possano vincere entrambe – o si potrebbero pure accontentare di un pari – e quindi è evidentemente difficile entrare nello specifico del match. Ma andando a vedere quelli che sono stati i precedenti tra queste due formazioni, non possiamo sottolineare una cosa. Che sicuramente, visto lo stato di forma, potrebbe anche ricapitare nel match in programma nella serata di mercoledì.

Negli ultimi cinque incroci tra queste due formazioni la partita ha sempre visto entrambe riuscire a trovare la via della rete. Gol, quindi, in tutte le occasioni. E, come detto prima, visto che sono delle formazioni che stanno bene e che di conseguenza in attacco hanno dimostrato di avere delle importanti geometrie, possiamo serenamente affermare che questo match può davvero regalare un’altra serata ricca di emozioni.

Come vedere Celta Vigo-Villarreal in diretta tv e streaming

La sfida Celta Vigo-Villarreal, gara valida per la trentatreesima giornata della Liga spagnola, è in programma mercoledì alle 19:00. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Il pronostico

Un pari potrebbe anche andare bene ad entrambe, alla fine, soprattutto agli ospiti. Ma come detto prima la gara regalerà sicuramente una rete per squadra e noi ci affideremmo soltanto a quello.

Le probabili formazioni di Celta Vigo-Villarreal

CELTA VIGO (3-4-2-1): Guaita: Rodriguez, Lago, Alonso; Carreira, Beltran, Moriba, Mingueza; Swedberg, Gonzalez; Iglesias.

VILLARREAL (4-4-2): Reis; Kiko, Foyth, Costa, Pedraza; Pino, Parejo, Comesana, Suarez; Perez, Barry.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1