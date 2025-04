Pronostico Barcellona-Maiorca: turnover forzato ed assenze pesantissime

Barcellona-Maiorca è una partita della trentatreesima giornata della Liga e si gioca martedì alle 21:30: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Il Barcellona ha rischiato grosso sabato scorso a Montjuic con il Celta Vigo, piegato all’ultimo respiro grazie al calcio di rigore trasformato da un sempre più ispirato Raphinha, autore di una doppietta. I blaugrana l’hanno spuntata 4-3 al termine di una delle gare probabilmente più emozionanti di quest’edizione della Liga, dimostrando ancora una volta di essere una squadra in grado di segnare gol a secchiate (88 le reti realizzate finora in campionato) ma che al contempo concede parecchio quando si trova di fronte attacchi ispirati.

In un calendario così fitto e sfiancante, tuttavia, era fondamentale portare a casa i tre punti. In questo modo il Barça ha mantenuto la vetta della classifica rimanendo a +4 sul Real Madrid, con cui nel prossimo fine settimana si contenderà la Coppa del Re nella finale di Siviglia.

A differenza dei Blancos, però, gli uomini di Hansi Flick sono ancora impegnati su tre fronti. E la doppia sfida con l’Inter in semifinale di Champions League porterà via sicuramente parecchie energie. In attesa dello scontro diretto con il Real, fissato per l’11 maggio, i catalani non possono fallire l’appuntamento con i tre punti nelle sfide con Maiorca e Real Valladolid, in modo tale da arrivare al possibile match clou della stagione quantomeno con lo stesso vantaggio attuale. Il club delle Baleari, in ogni caso, potrebbe creare qualche problema alla capolista della Liga. Il Maiorca è infatti settimo, in piena corsa per un posto nelle prossime coppe europee (ad oggi sarebbe qualificato all’Europa League). Nello scorso weekend è arrivato il secondo risultato utile di fila, ma il pareggio a reti bianche con il Leganés ha un po’ il sapore dell’occasione persa, visto che vincendo i rossoneri avrebbero potuto andare a +3 sul Celta Vigo. Il tecnico maiorchino, Jagoba Arrasate, in Catalogna dovrà ancora fare a meno di due titolari come Muriqi e Morlanes. Nel Barcellona invece mancherà Lewandowski. Il polacco si è fatto male con il Celta e dovrà restare fermo per almeno 3 settimane.

Il pronostico

Flick è senza Lewandowski e di sicuro farà un minimo di turnover in vista della Coppa del Re. Barça favorito ma quella anche quella con il Maiorca, considerando il calendario fittissimo dei blaugrana, potrebbe non essere una gara facile. Prevediamo almeno un gol per parte a Montjuic.

Le probabili formazioni di Barcellona-Maiorca

BARCELLONA (4-2-3-1): Szczesny; Koundé, Araujo, Cubarsì, Martin; Pedri, Eric Garcia; Yamal, Fermin Lopez, Raphinha; Ferran Torres.

MAIORCA (5-3-2): Greif; Maffeo, Valjent, Raillo, Copete, Mojica; Dani Rodriguez, Samù Costa, Darder; Larin, Antonio Sanchez.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1