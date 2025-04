Pronostico Athletic Bilbao-Las Palmas: tre punti per la Champions

Athletic Bilbao-Las Palmas è una gara della trentatreesima giornata della Liga: dove vederla, formazioni, pronostico

Una sconfitta all’ultimo secondo contro il Real Madrid, per via anche di una rete di Valverde bellissima che capita una volta ogni cento conclusioni, ci può anche stare. Certo, brucia eccome lasciare un punto in quel modo, ma il Bilbao ha un distacco importante dal quinto posto e insomma c’è poco da stare pensierosi.

Il trentatreesimo turno della Liga, inoltre, offre una gara sulla carta assai semplice da gestire. Non per le motivazioni che dovranno esserci anche tra gli ospiti – il Las Palmas gioca per la permanenza ed è a rischio – ma per la qualità delle due formazioni che scenderanno in campo. Il Bilbao – che ha nel mirino anche l’Europa League della prossima settimana – gioca su più fronti, ma Valverde ha una rosa che permette anche in qualche occasione di fare turnover. Quindi di problemi oggettivamente ce ne dovrebbero essere pochi per una squadra che in casa, in campionato, non perde dalla quarta giornata, quindi dal 31 agosto, quando a imporsi era stato l’Atletico Madrid. Un fortino vero e proprio che verrà sfruttato a dovere anche nella serata di mercoledì.

Come vedere Athletic Bilbao-Las Palmas in diretta tv e streaming

La sfida Athletic Bilbao-Las Palmas, gara valida per la trentatreesima giornata della Liga spagnola, è in programma mercoledì alle 19:00. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Comparazione quote

La vittoria dell’Athletic Bilbao è quotata 1.35 su Goldbet e Lottomatica e 1.35 su Snai.

Il pronostico

Una gara senza storia quella del San Mames. Una gara che il Bilbao porterà a casa senza particolari problemi. Tre punti che garantirebbero, quasi sicuramente, l’accesso alla prossima Champions League.

Le probabili formazioni di Athletic Bilbao-Las Palmas

ATHLETIC BILBAO (4-2-3-1): Simon; Gorosabel, Vivian, Paredes, Boiro; Jaurigizar, Prados; Djalo, Sancet, Berenguer; Guruzeta.

LAS PALMAS (4-4-2): Horkas; Viti, Herzog, McKenna, Marmol; Ramirez, Bajcetic, Essugo, Moleiro; McBurnie, Mata.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0