Pronostico Alaves-Real Sociedad: colpaccio per l’Europa

Alaves-Real Sociedad è una gara della trentatreesima giornata della Liga: dove vederla, formazioni, pronostico

Obiettivi da raggiungere per entrambe. Molto differenti. L’Alaves è in corsa per una salvezza che si è terribilmente complicata nel corso delle ultime settimane per via di diversi risultati negativi, la Real Sociedad invece cerca un piazzamento Europeo, che è lì, a pochissimi punti. Quindi ampiamente raggiungibile.

Nonostante i bookmaker, per via dell’altissima posta in palio che questa sfida mette, dà leggermente favoriti i padroni di casa, è evidente che in gare del genere la differenza la fa sempre oltre che la qualità tecnica della rosa, anche la predisposizione a giocare questo tipo di partite. E sappiamo benissimo, visto anche il recente passato, che la Sociedad di match del genere ne ha giocati parecchi nel corso degli ultimi anni. Quindi? Quindi crediamo che ci possa essere un leggero vantaggio a favore della squadra di Alguacil, confortato, inoltre, anche da quelli che sono gli ultimi risultati in trasferta che gli ospiti hanno piazzato nel corso delle ultime uscite. Due vittorie e due pareggi. Insomma, lontani dalle mura amiche i baschi a quanto pare rendono molto meglio.

Come vedere Alaves-Real Sociedad in diretta tv e streaming

La sfida Alaves-Real Sociedad, gara valida per la trentatreesima giornata della Liga spagnola, è in programma mercoledì alle 21:30. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Comparazione quote

La vittoria della Real Sociedad è quotata 3.30 su Goldbet e Lottomatica e 3.05 su Snai.

Il pronostico

Qualità al potere. Come sempre più spesso succede nel calcio. Una gara che la Real Sociedad, non con poche difficoltà, dovrebbe riuscire a portare a casa. E continuare quindi a sognare un piazzamento Europeo per la prossima stagione.

Le probabili formazioni di Alaves-Real Sociedad

ALAVES (4-2-3-1): Sivera; Tenaglia, Garces, Diarra, Sanchez; Jordan, Blanco; Vicente, Guridi, Martin; Garcia.

REAL SOCIEDAD (4-1-4-1): Remiro; Arambarru, Martin, Elustondo, Munoz; Zubimendi; Kubo, Marin, Sucic, Gomez; Oyazarbal.

POSSIBILE RISULTATO: 0-1