Pronostici Damac-Al Nassr e Al Wehda-Al Ahli: è tutto scritto

Damac-Al Nassr e Al Wehda-Al Ahli sono valide per la ventinovesima giornata del campionato saudita. Probabili formazioni e pronostici

Le ultime partite che la squadra di Stefano Pioli aveva disputato, lasciavano presagire anche la possibilità di una permanenza per la prossima stagione. La sconfitta nel turno della scorsa settimana, invece, ha rimesso tutto in discussione. Alla fine dell’anno, anche per via di alcune notizie che sono arrivate in queste ore, portano verso l’addio del tecnico italiano.

Il suo Al Nassr è terzo in classifica, quindi al momento anche qualificato per la prossima Champions asiatica, ma si deve guardare le spalle dall’Al Ahli, che è dietro solamente due punti. Nel match in trasferta sul campo del Damac, formazione che ormai ha davvero poco o nulla da chiedere alla propria stagione, Ronaldo e compagni dovrebbero riuscire a tornare alla vittoria. Sulla carta di grosse problematiche non ce ne dovrebbero essere.

Gioca anche l’Al Ahli, come vedere dal titolo di questo articolo. Che avrà gli occhi sulla propria partite e le orecchie su quella della diretta concorrente per un piazzamento decisamente importante alla fine di questa stagione. In casa di un Al Wehda, che lotta per non retrocedere, la qualità tecnica di una squadra costruita per fare un campionato di vertice verrà fuori contro una che, invece, ha poche possibilità di tirarsi fuori dalle sabbie mobili della classifica proprio in questo match. Anche in questo caso ci appare evidente possa arrivare una vittoria in trasferta.

Dove vedere Damac-Al Nassr e Al Wehda-Al Ahli in diretta tv e in streaming

Le sfide Damac-Al Nassr e Al Wehda-Al Ahli, sono valide per la giornata numero 29 del campionato saudita e si giocano martedì. La prima alle 18:05 la seconda alle 18:20. In Italia il match in questione non potrà essere seguito su nessuna piattaforma. A differenza di quanto succedeva lo scorso anno con alcune partite di questo campionato che venivano trasmesse da Sportitalia.

Comparazione quote

La vittoria dell’Al Nassr in trasferta è quotata a 1.30 su Goldbet e Lottomatica e a 1.33 su Snai. Quella dell’Al Ahli ha un valore di 1.32 volte la posta su tutti i bookmaker citati prima.

Il pronostico

Gara da vittoria in trasferta per la truppa di Stefano Pioli. In un match che dovrebbe anche regalare almeno tre reti complessive. E pure una rete per squadra.

Le probabili formazioni di Damac-Al Nassr

DAMAC (4-1-4-1): Nita; Solan, Chafai, Al Khaibari, Al Anazi; Fallatah; Kamano, Abdullah, Stanciu, N’Koudou; Diallo.

AL NASSR (4-4-2): Bento; Sultan, Simakan, Lajami, Al Najdi; Yahya, Otavio, Brozovic, Mane; Duran, Cristiano Ronaldo.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3