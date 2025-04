I pronostici di martedì 22 aprile: Premier League, Liga, Ligue 1 e altri campionati

I pronostici di martedì 22 aprile, in campo Premier League, Liga e Ligue 1, si gioca anche in Saudi Pro League e altri campionati

Il Manchester City anticipa l’impegno di campionato con l’Aston Villa perché nel prossimo fine settimana sarà impegnato nella semifinale di FA Cup con il Nottingham Forest. Un match, quello con i Tricky Trees, che assume una certa importanza dal momento che la più prestigiosa coppa nazionale è l’unico trofeo che i Cityzens possono ancora sollevare e che addolcirebbe una stagione avara di soddisfazioni, da cui la squadra di Pep Guardiola ne uscirà inevitabilmente ridimensionata.

Intanto, però, bisogna assicurarsi uno dei primi cinque posti per non rimanere fuori dalla prossima Champions League: la corsa è sempre più agguerrita, con il City che pur essendo momentaneamente quarto ha il fiato sul collo di ben tre club (Nottingham Forest, Chelsea e Aston Villa). La sfida coi Villans diventa dunque uno scontro diretto da non sbagliare per evitare di perdere quota e di essere sorpassato proprio dai prossimi avversari.

L’Etihad Stadium rappresenta un vero e proprio tabù per l’Aston Villa, che in questo stadio perde da 14 gare di fila: la storia non dovrebbe cambiare.

I pronostici sulle altre partite

Nella Liga spagnola la sfida del Mestalla apre un interessantissimo turno infrasettimanale, in attesa poi della finale di Coppa del Re tra Real Madrid e Barcellona in programma nel prossimo weekend. Sia Valencia che Espanyol possono dirsi quasi salve: entrambe hanno tribolato nel corso della stagione ma l’accelerata negli ultimi mesi di campionato le ha permesso di tenersi a debita distanza dalla terzultima. Per entrambe sarebbe importante quanto meno non perdere.

Chi invece deve assolutamente vincere è il Barcellona, che deve tenere a distanza il Real Madrid che non vuole arrendersi: contro il Maiorca tre punti alla portata nonostante le numerose assenze, su tutte quella di Lewandovski.

Si gioca anche in Arabia Saudita dove sono attese le vittorie di Al Nassr e Al Ahli in lotta per il terzo e ultimo posto che dà l’accesso alla Champions League.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Manchester City vincente in Manchester City-Aston Villa, Premier League, ore 21:00

Vincenti

Al Nassr (in Damac-Al Nassr, Saudi Pro League, ore 18:05)

(in Damac-Al Nassr, ore 18:05) Al Ahli (in Al Wehda-Al Ahli, Saudi Pro League, ore 18:20)

(in Al Wehda-Al Ahli, ore 18:20) Valencia o pareggio (in Valencia-Espanyol, Liga, ore 19:00)

(in Valencia-Espanyol, ore 19:00) Barcellona (in Barcellona-Maiorca, Liga, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Damac-Al Nassr, Saudi Pro League , ore 18:05

, ore 18:05 Al Wehda-Al Ahli , Saudi Pro League , ore 18:20

, , ore 18:20 Barcellona-Maiorca, Liga, ore 21:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Nordsjaelland-Midtjylland , Super Ligaen , ore 19:00

, , ore 19:00 Nantes-PSG , Ligue 1 , ore 20:45

, , ore 20:45 Manchester City-Aston Villa, Premier League, ore 21:00

Il “clamoroso”

• X in Valencia-Espanyol, Liga, ore 19:00