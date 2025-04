Pronostico Tottenham-Nottingham Forest: finisce come all’andata

Tottenham-Nottingham è una partita della trentatreesima giornata di Premier League e si gioca lunedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Dentro una stagione disastrosa, con nemmeno 40 punti fatti fino al momento, il Tottenham – che ha pagato, c’è da dirlo, nel cuore dell’annata una serie incredibile di infortuni – ha raggiunto la semifinale di Europa League che permette di guardare con un po’ di speranza alla fase finale. Vincere la manifestazione significherebbe qualificazione alla prossima Champions League. E un trofeo, ovvio.

Quindi, senza nessuna possibilità in campionato di andare oltre una salvezza tranquilla, è evidente che tutti i pensieri degli Spurs saranno diretti verso la semifinale. Mentre il Nottingham, la formazione che maggiormente ha sorpreso nel corso del campionato, è ancora in lotta per un posto nella prossima Champions League che avrebbe del clamoroso. Qualcosa di unico. Con i tre punti che dovrebbero arrivare da questo match – sì, secondo noi sono gli ospiti i favoriti per le motivazioni che hanno e perché gli Spurs pensano già ad altro – si piazzerebbero al terzo posto superando tre squadre come Chelsea, Manchester City e Newcastle. Insomma, finirà come nella gara d’andata, anche se quasi sicuramente con un parziale diverso.

Come vedere Tottenham-Nottingham in diretta tv e in streaming