Pronostico Sudtirol-Bari: obiettivi diversi ma stessa fame

Sudtirol-Bari è una partita della trentaquattresima giornata di Serie B e si gioca lunedì alle 12:30: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Dopo 5 giornate senza assaporare la gioia della vittoria, il Bari si è sbloccato e l’ha fatto in uno scontro diretto cruciale contro il Palermo (2-1), una delle squadre con cui i pugliesi si stanno contendendo un posto nella postseason. Un successo meritato ma arrivato all’ultimo respiro, grazie ad un gol di Simic a pochi secondi dal 90′: in questo modo gli uomini di Moreno Longo, oltre a scrollarsi la pressione di dosso, si sono riappropriati dell’ottavo posto approfittando dell’ennesimo pareggio del Cesena, che in classifica ha i suoi stessi punti (44).

Tuttavia, per essere certi di disputare i playoff ed avere una significativa chance di riconquistare quella Serie A che i Galletti sognano da diversi anni servirà un ulteriore sforzo in questo rush finale. Cela parecchie insidie, in tal senso, la trasferta di Bolzano con il Sudtirol, in piena lotta per il mantenimento della categoria. Gli altoatesini dopo l’ultimo turno di campionato sono ripiombati in zona playout: doloroso il k.o. nel delicato scontro salvezza con la Salernitana (2-1), la seconda sconfitta nelle ultime quattro giornate per la squadra allenata dall’esperto Castori. Il Sudtirol è vivo e non sembra aver alcuna intenzione di demordere ma è vero anche che da metà febbraio il club bolzanino ha avuto la meglio solamente nella sfida con il Cittadella. Dietro si continua pericolosamente a “ballare”: nessuno ha incassato più gol (52) della formazione altoatesina, la cui porta non rimane inviolata da due mesi.

Come vedere Sudtirol-Bari in diretta tv e in streaming

La sfida Sudtirol-Bari, in programma lunedì alle 12:30 allo stadio “Druso” di Bolzano, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere il match tra Sudtirol e Bari anche sul canale della Lega B su Amazon Prime Video: basta essere già cliente oppure attivare l’abbonamento Prime sul sito ed aggiungere LaB Channel al prezzo di 4,99 euro al mese per i primi tre mesi e 9,99 euro al mese per i successivi.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il segno “Gol” è quotato a 1.83 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il segno “X2” è quotato invece a 1.45 su Goldbet e Lottomatica e a 1.47 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

Nel 2025 il Sudtirol non ha ancora perso davanti al proprio pubblico e e potrebbe rendere le cose difficili pure al Bari in una gara che si profila parecchio equilibrata. Gli ospiti dovrebbero in ogni caso riuscire a segnare almeno un gol, visti i numeri difensivi non entusiasmanti degli altoatesini.

Le probabili formazioni di Sudtirol-Bari

SUDTIROL (3-5-2): Adamonis; Veseli, Pietrangeli, Giorgini; Molina, Martini, Praszelik, Casiraghi, Davì; Merkaj, Odogwu.

BARI (3-5-2): Radunovic; Mantovani, Simic, Obaretin; Oliveri, Maggiore, Maiello, Maita, Dorval; Lasagna, Falletti.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1