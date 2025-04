Pronostico Pisa-Cremonese: un altro passo verso l’obiettivo

Pisa-Cremonese è una partita della trentaquattresima giornata di Serie B e si gioca lunedì alle 20:30: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Non stanno più nella pelle a Pisa: l’obiettivo Serie A diventa giornata dopo giornata sempre più concreto ed il fatto che contro la Cremonese sia previsto il sold out dimostra che la piazza è pronta a scatenare la sua gioia per un traguardo, quello della massima serie, che i toscani attendono con ansia di tagliare dal 1991, quando al vertice della società c’era ancora l’indimenticato Romeo Anconetani.

L’ultimo turno potrebbe essere stato determinante: la squadra di Pippo Inzaghi ha battuto 2-0 la Reggiana e si è portata a +7 sullo Spezia terzo. Vantaggio rassicurante con 15 punti ancora a disposizione, ma non si può ancora cantare vittoria, dal momento che i liguri in questo turno potrebbero riportarsi a -4 vincendo con il fanalino di coda Cosenza e mettere di nuovo pressione ad un Pisa che invece dovrà vedersela con la quarta forza del torneo. Non sono stati pochi, infatti, i passi falsi dei nerazzurri negli ultimi mesi: da marzo in poi, per esempio, Caracciolo e compagni hanno fatto registrare tre vittorie ed altrettante sconfitte. Più coerente la Cremonese: i grigiorossi nelle ultime nove giornate hanno incassato un solo k.o., consolidando il quarto posto che gli darebbe degli indiscussi vantaggi nella postseason, come ad esempio quello del fattore campo. Sono 53 i punti conquistati finora dai lombardi, reduci dall’equilibratissimo scontro diretto con la Juve Stabia (1-1), la squadra che in questo momento è più vicina in classifica ai lombardi, distante solamente 3 lunghezze.

Come vedere Pisa-Cremonese in diretta tv e in streaming

La sfida Pisa-Cremonese, in programma lunedì alle 20:30 all’Arena Garibaldi di Pisa, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere il match tra Pisa e Cremonese anche sul canale della Lega B su Amazon Prime Video: basta essere già cliente oppure attivare l’abbonamento Prime sul sito ed aggiungere LaB Channel al prezzo di 4,99 euro al mese per i primi tre mesi e 9,99 euro al mese per i successivi.

Il pronostico

La Cremonese rappresenta forse l’ultimo vero ostacolo per il Pisa, ormai lanciatissimo verso la promozione. La vittoria dei nerazzurri però non è scontata: prevediamo grande equilibrio ed almeno un gol per parte.

Le probabili formazioni di Pisa-Cremonese

PISA (3-4-2-1): Semper; Rus, Caracciolo, Canestrelli; Touré, Marin, Abildgaard, Angori; Meister, Tramoni; Lind.

CREMONESE (3-5-2): Fulignati; Ceccherini, Ravanelli, Bianchetti; Barbieri, Pickel, Castagnetti, Vandeputte, Azzi; Johnsen, De Luca.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1