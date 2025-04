Pronostico Modena-Cesena: ultima chance per i playoff

Modena-Cesena è una partita della trentaquattresima giornata di Serie B e si gioca lunedì alle 17:30: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Un sentito derby emiliano-romagnolo ma anche uno scontro diretto tra due squadre che gravitano ai margini della zona playoff e che nelle ultime cinque giornate sono chiamate a dare il massimo per assicurarsi un pass per la postseason.

Il Modena è decimo, a -3 dall’ottavo posto (l’ultimo utile per prendere parte agli spareggi) occupato proprio dal Cesena, a pari punti con il Bari. I gialloblù sono reduci dalla sconfitta in un altro derby, quello con il Sassuolo, che ha rallentato la loro rincorsa dopo le belle vittorie contro Catanzaro e Pisa. “Pareggite” inguaribile invece per i bianconeri, che una settimana fa contro il Frosinone hanno collezionato la quarta “x” nelle ultime cinque giornate e sono stati raggiunti in classifica dai pugliesi. Per la squadra di Paolo Mandelli è, in ogni caso, una stagione positiva: l’obiettivo principale era una salvezza tranquilla e i Canarini l’hanno ottenuta con grande anticipo. Non era scontato riuscirci se consideriamo le tribolazioni dello scorso autunno, che avevano portato all’esonero di Pierpaolo Bisoli. Il Cesena invece ha trascorso praticamente tutto il campionato in zona playoff ed è per questo che sarebbe una delusione, alla fine, non riuscire a centrare il piazzamento nella post-season. Gli uomini di Michele Mignani devono ritrovare la brillantezza dei mesi scorsi: il loro ultimo successo risale ad inizio marzo.

Come vedere Modena-Cesena in diretta tv e in streaming

Modena-Cesena, in programma lunedì alle 17:30 allo stadio “Braglia” di Modena, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere il match tra Modena e Cesena anche sul canale della Lega B su Amazon Prime Video: basta essere già cliente oppure attivare l’abbonamento Prime sul sito ed aggiungere LaB Channel al prezzo di 4,99 euro al mese per i primi tre mesi e 9,99 euro al mese per i successivi.

Il pronostico

Modena e Cesena potrebbero dar vita ad un derby divertente, sulla falsariga dell’andata (a settembre finì 2-2). Solo una volta, infatti, i romagnoli sono riusciti a tenere la porta inviolata nelle ultime 5 giornate, mentre il Modena non fa registrare un clean sheet da febbraio. Prevediamo equilibrio ed almeno un gol per parte.

Le probabili formazioni di Modena-Cesena

MODENA (3-4-2-1): Gagno; Magnino, Zaro, Cauz; Di Pardo, Santoro, Gerli, Cotali; Palumbo, Caso; Pedro Mendes.

CESENA (3-4-1-2): Klinsmann; Ciofi, Prestia, Mangraviti; Adamo, Saric, Bastoni, Celia; Tavsan; Antonucci, Shpendi.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2