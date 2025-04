Pronostico Girona-Betis: tre punti dopo oltre 2 mesi

Girona-Betis è una gara della trentaduesima giornata della Liga: dove vederla, formazioni, pronostico

Da oltre due mesi manca la vittoria in campionato al Girona. Una squadra che lo scorso anno ha fatto una stagione clamorosa, con un’incredibile qualificazione in Champions League, e che adesso si ritrova per ovvi motivi a lottare per la permanenza. Questo filotto di risultati negativi ha complicato le cose per i padroni di casa che sperano di uscirne fuori nel match in programma la sera di Pasquetta contro il Betis.

Non è semplice per diversi fattori: il primo è che la formazione ospite ha una rosa importante che se la può giocare davvero con tutti. Ma a fronte di questo, il Betis, ha avuto un doppio impegno nel mezzo della settimana in Conference League che un po’ sulla testa potrebbe pesare. E anche sulla gambe, visto che c’è stata una trasferta lunghissima e un match tenuto vivo per diverso tempo dagli avversari. Sì, è vero, il tempo per recuperare c’è stato ma il Girona ha avuto tutta la settimana per preparare questa partita ed è ovviamente una cosa da non sottovalutare. Se poi in tutto questo ci mettiamo in mezzo la classifica che obbliga a tutti i costi i padroni di casa a prendersi i tre punti, ecco che lo scenario completo che viene fuori ci porta a dire che ci aspettiamo una vittoria interna. Per respirare un poco, e per scacciare via in maniera definitiva tutti i pensieri negativi.

Come vedere Girona-Betis in diretta tv e streaming

La sfida Girona-Betis, gara valida per la trentaduesima giornata della Liga spagnola, è in programma lunedì alle 21:00. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Comparazione quote

La vittoria del Girona è quotata 2.75 su Goldbet e Lottomatica e 2.80 su Snai.

Il pronostico

Zero possibilità di sbagliare ancora dopo oltre due mesi di delusioni. Il Girona deve prendersi i tre punti per rimanere aggrappato alla Liga spagnola. E contro il Betis vedremo sicuramente una squadra all’assalto. Gara da vittoria interna.

Le probabili formazioni di Girona-Betis

GIRONA (4-2-3-1): Gazzaniga; Martinez, Blind, Krecj, Frances; Romeu, Herrera; Tyganskov, Arthur, Dajnuma; Ruiz.

BETIS (4-2-3-1): Adrian; Ruibal, Bartra, Natan, Perraud; Cardoso, Fornais; Antony, Isco, Rodriguez; Hernandez.

POSSIBILE RISULTATO: 1-0