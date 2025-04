I pronostici di lunedì 21 aprile: Serie A, Serie B, Premier League, Liga e altri campionati

I pronostici di lunedì 21 aprile, in campo i principali campionati europei: Serie A, Premier League, e Liga, ci sono anche Serie B e Championship

Due vittorie casalinghe ed un pareggio esterno. Questo il bottino, finora, raccolto da Igor Tudor da quando ha preso le redini della Juventus, subentrando a Thiago Motta. Il tecnico croato sembra aver ridato quella serenità e soprattutto quelle certezze che erano mancate ai giocatori bianconeri nelle ultime settimane di gestione “mottiana”.

La classifica, tuttavia, in quella zona rimane molto corta ed è vietato prendersi pause. Per battere il Parma servirà la miglior Juve, dal momento che con Cristian Chivu al timone i ducali hanno incassato una sola sconfitta in sette partite. Servono i tre punti anche alla Lazio, che dopo la delusione per l’eliminazione dall’Europa League contro il Bodo Glimt fa visita al Genoa, rigenerato da Vieira, ma ormai tranquillo e privo di particolari motivazioni.

Di motivazioni ne hanno eccome Cagliari e Fiorentina, per ambizioni di classifica diversa, in una partita che promette scintille ed equilibrio.

I pronostici sulle altre partite

Per quanto riguarda invece “over” e “gol”, occhio a queste partite: Leeds-Stoke City, Barnsley-Peterborough, Mansfield-Reading e Notts County-Cheltenham di Championship, League One e League Two, oltre a Mantova-Catanzaro e Tottenham-Nottingham Forest.

Pronostici: la scelta del Veggente

• X2 + OVER 1,5 in Parma-Juventus, Serie A, ore 20:45

Vincenti

Coventry (in Plymouth-Coventry, Championship, ore 16:00)

(in Plymouth-Coventry, ore 16:00) Leeds (in Leeds-Stoke City, Championship, ore 16:00)

(in Leeds-Stoke City, ore 16:00) Northampton (in Northampton-Shrewsbury, League One, ore 16:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Leeds-Stoke City , Championship , ore 16:00

, ore 16:00 Mansfield-Reading , League One , ore 16:00

, , ore 16:00 Notts County-Cheltenham, League Two, ore 16:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Barnsley-Peterborough , League One , ore 16:00

, , ore 16:00 Mantova-Catanzaro , Serie B , ore 15:00

, , ore 15:00 Tottenham-Nottingham Forest, Premier League, ore 21:00

Il “clamoroso”

• 1+GOL in Palermo-Carrarese, Serie B, ore 15:00