Pronostico Torino-Udinese: stati di forma quasi agli antipodi

Torino-Udinese è una partita valida per la trentatreesima giornata di Serie A e si gioca lunedì alle 12:30: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Il lunch match del giorno di Pasquetta è una sfida tra due squadre che si stanno contendendo il decimo posto e che, soprattutto, hanno conquistato la salvezza – principale obiettivo stagionale – con enorme anticipo. Parliamo di Torino e Udinese, entrambe a quota 40 punti, tallonate dal Genoa, ad una sola incollatura da piemontesi e friulani. L’Europa, sia per i granata che per i bianconeri, è destinata però a rimanere un sogno irrealizzabile: il divario dalla settima è troppo ampio (-14) per poter immaginare di insidiare chi sta davanti.

L’atteso salto di qualità, insomma, non è avvenuto, anche se hanno fatto vedere ottime cose, sulle quali si può pensare di costruire qualcosa di importante in vista delle prossime stagioni. Il Torino, ad esempio, è cresciuto nel girone di ritorno grazie ad una robusta campagna acquisti nel mercato invernale, che ha apportato qualità ed esperienza un po’ in tutti i reparti (Biraghi, Casadei, Elmas). Non è un caso che nel nuovo anno gli uomini di Paolo Vanoli abbiano incassato solo due sconfitte, entrambe in trasferta. Una di queste il Torino l’ha rimediata una settimana fa a Como (1-0), vedendosi interrompere una striscia di risultati positivi che andava avanti da ben sei turni. L’Udinese invece sembra aver ceduto di schianto. La squadra di Kosta Runjaic non riesce a fermare l’emorragia di sconfitte e nell’ultima giornata è arrivata la quarta di fila contro un Milan più motivato e che al Bluenergy Stadium ha fatto il bello e cattivo tempo, rifilando 4 gol ai bianconeri (0-4). I friulani, oltre a perdere solidità, segnano con il contagocce: a malapena due gol nelle ultime cinque partite.

Torino-Udinese: le ultime notizie sulle formazioni

Vanoli potrebbe optare per un 4-4-2 dovendo fare a meno di Vlasic e Lazaro, entrambi infortunati. Sulle fasce in questo modo si disporrebbero Gineitis ed Elmas, mentre in attacco giocherebbero sia Sanabria che Adams. Importante il rientro di Ricci, squalificato a Como. In difesa occasione per Masina, vista l’assenza per squalifica di Coco.

Dall’altro lato, Runjaic spera di riavere a disposizione sia Davis che Thauvin per rivitalizzare un attacco che non riesce più a segnare (Lucca non sta vivendo il suo miglior momento). Sulla trequarti rivedremo Iker Bravo, a sinistra il duello è tra Ekkelenkamp e Payero.

Come vedere Torino-Udinese in diretta tv e in streaming

La sfida tra Torino e Udinese è in programma lunedì alle 12:30 allo stadio “Olimpico-Grande Torino” di Torino e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere Torino-Udinese anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport (canale 251). La stessa trasmissione sarà disponibile anche sull’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Il rendimento casalingo del Torino – nessuna sconfitta nelle sette partite giocate all’Olimpico da gennaio in poi e seconda difesa meno battuta davanti al proprio pubblico dopo quella del Napoli – fa ipotizzare un risultato positivo da parte dei granata, apparsi più in forma nelle ultime settimane rispetto all’Udinese. I gol complessivi saranno verosimilmente meno di tre.

Le probabili formazioni di Torino-Udinese

TORINO (4-4-2): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Maripan, Masina, Biraghi; Gineitis, Ricci, Casadei, Elmas; Adams, Sanabria.

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Ehizibue, Bijol, Solet, Kamara; Atta, Lovric, Karlstrom, Ekkelenkamp; Iker Bravo; Lucca.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1