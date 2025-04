Pronostico Real Madrid-Athletic Bilbao: Ancelotti deve solo vincere

Real Madrid-Athletic Bilbao è una gara della trentaduesima giornata della Liga: dove vederla, formazioni, pronostico

Deve solo vincere Ancelotti. Non ha un’altra possibilità per rimanere in corsa dentro la Liga e per cercare di salvare una stagione che si è clamorosamente complicata dopo l’eliminazione dalla Champions League per mano dell’Arsenal. Comunque dovessero andare le cose, però, da qui alla fine della stagione, la sensazione (e non solo) è che il ciclo del tecnico italiano sulla panchina del Real Madrid sia finito. Addio alla fine dell’anno.

Ma per lasciarsi nel migliore dei modi i Blancos cercheranno almeno di portare a casa un trofeo. O la Liga, oppure la Coppa del Re, nella finale contro il Barcellona. Saranno due i Clasico quindi da qui alla fine, e saranno decisivi. Anche se la truppa di Flick ha pure la semifinale di Champions contro l’Inter da giocare che un po’ di energie le dovrebbe e potrebbe togliere. Detto questo, è evidente che nel giorno di Pasqua il Real Madrid deve vincere per forza contro una squadra che ha superato il turno in Europa League durante la settimana e che è alla ricerca, pure, visto che la classifica lo permette, di un posto in Champions l’anno prossimo. Bilbao favorito, perché quarto in classifica con diversi punti di vantaggio sul Villarreal. Però una sconfitta potrebbe un po’ cambiare le cose.

Evidente, comunque, che il Real debba per forza di cose prendersi questi tre punti. Difficili, ribadiamolo, perché il momento è quello che è, ma è altrettanto vero che per una squadra come quella di Madrid – che non avrà Mbappé, squalificato – tutto è davvero possibile.

Come vedere Real Madrid-Athletic Bilbao in diretta tv e streaming

La sfida Real Madrid-Athletic Bilbao, gara valida per la trentaduesima giornata della Liga spagnola, è in programma domenica alle 21:00. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Il pronostico

Deve vincere il Real Madrid. Non si può davvero permettere nessun passo falso. E siamo sicuri che la squadra di Ancelotti lo farà, in un match che regalerà, inoltre, almeno tre reti complessive.

Le probabili formazioni di Real Madrid-Athletic Bilbao

REAL MADRID (4-4-2): Courtois; Valverde, Tchouameni, Rudiger, Fran Garcia; Guler, Modric, Cavavinga, Bellingham; Rodrygo, Vinicius.

ATHLETIC BILBAO (4-2-3-1): Simon; de Marcos, Vivian, Alvarez, Lekue; Jauregizar, Prados; Berenguer, Sancet, N. Williams; Sannadi.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1