Pronostico Genoa-Lazio: succederà per la quarta volta di fila

Genoa-Lazio è una partita valida per la trentatreesima giornata di Serie A e si gioca lunedì alle 18:00: probabili formazioni, pronostico

Dimenticare sarà difficilissimo. Cercare di non pensare alla sconfitta contro il Bodo arrivata ai rigori sarà qualcosa che la Lazio dovrà per forza di cose fare se non vuole buttare all’aria una stagione intera. Il pericolo è enorme. E anche la società lo ha capito: un comunicato stampa nella giornata di venerdì ha avuto il chiaro intento di unire i tifosi, che devono aiutare questa squadra a risollevarsi.

Certo, il calendario non è che aiuti tantissimo. Non tanto per quella che è la classifica del Genoa, che ormai ha raggiunto la salvezza, ma per lo stato di forma, mentale, che gli uomini di Vieira stanno attraversando. Una squadra assai più matura di quella ammirata nella prima parte di stagione con Gilardino in panchina, che riesce a capire quando è il momento di attaccare e quando è il momento, dentro a qualsiasi match, di difendersi o abbassare i ritmi. Una mentalità portata appunto dal tecnico francese, approdato in Liguria non con poco scetticismo, e che invece sta dimostrando di avere delle qualità importanti che lo potrebbero anche portare in una big nella prossima stagione. Vedremo.

In tutto questo, comunque, ed è quello che ci fa pendere verso un pronostico a favore della squadra di Baroni, ci sono due fattori: intanto le motivazioni. La Lazio non ha altra possibilità per ripartire e deve vincere per forza per tenere vivo il sogno Europa per il prossimo anno, e poi c’è un ruolino di marcia importante proprio contro il Genoa. Nelle ultime tre uscite altrettante vittorie. Andiamo per la quarta.

Come vedere Genoa-Lazio in diretta tv e in streaming

La sfida Genoa-Lazio è in programma lunedì alle 18:00

Registrati su DAZN per vedere la partita in diretta

Il pronostico

Per tutti i motivi che vi abbiamo elencato prima, crediamo che la Lazio possa realmente ripartire in questo match. E tenersi la Roma alle spalle per tutta la prossima settimana. Gara scorbutica, che potrebbe essere decisa dalla giocata di un singolo. E, sotto questo aspetto, gli uomini di Baroni possono essere davvero di un altro livello.

Le probabili formazioni di Genoa-Lazio

GENOA (4-2-3-1): Leali; De Winter, Bani, Vasquez, Martin; Badelj, Frendrup; Miretti, Messias, Cornet; Pinamonti.

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Gigot, Romagnoli, Pellegrini; Gueundouzi, Rovella; Isaken, Dia, Zaccagni; Castellanos.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2