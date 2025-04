Pronostico Cagliari-Fiorentina: un’occasione da cogliere al volo

Cagliari-Fiorentina è una partita della trentatreesima giornata di Serie A e si gioca lunedì alle 15:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Un gol del solito Moise Kean (21esima rete stagionale per l’ex attaccante della Juve) giovedì scorso ha evitato alla Fiorentina la “gogna” dei tempi supplementari con il modesto Celje nel ritorno dei quarti di finale di Conference League. Dopo essere passata in vantaggio con Mandragora, la squadra di Raffaele Palladino – come spesso le è capitato in stagione, soprattutto nelle sfide contro avversari alla portata – si è fatta ribaltare dagli sloveni, che sono rimasti in partita fino all’ultimo, anche dopo aver incassato il gol del definitivo 2-2.

Nonostante non abbia convinto a livello di prestazione, la Viola ha staccato il pass per la terza semifinale negli ultimi tre anni in questo torneo: per arrivare a rigiocare l’ultimo atto i gigliati dovranno tuttavia superare l’ostacolo Betis, due match in cui Ranieri e compagni saranno chiamati indiscutibilmente ad alzare l’asticella. Nel frattempo, però, la Fiorentina non può permettersi di “abbandonare” il campionato, essendo in piena corsa per un posto in Europa.

A tal proposito, i toscani una settimana fa hanno dilapidato una grande occasione, perdendo per l’ennesima volta punti per strada contro le “piccole” e non andando al di là di un pari con il Parma a Firenze (0-0). La quinta e la sesta piazza, in ogni caso, sono ancora raggiungibili, a patto che la Viola, attualmente ottava, non sbagli le prossime due gare con Cagliari ed Empoli. I sardi, pur avendo vinto una sola partita nelle ultime otto giornate – vittoria contro il fanalino di coda Monza, quasi retrocesso – si mantengono a debita distanza dalla terzultima, a -6 dai rossoblù. La squadra di Davide Nicola, reduce dal k.o. di San Siro con l’Inter (3-0), ha raggiunto quota 30 punti ma non è il momento di tirare i remi in barca.

Cagliari-Fiorentina: le ultime notizie sulle formazioni

Tutti a disposizione per Nicola ad eccezione dello squalificato Deiola. In difesa potrebbe rivedersi Luperto, che andrebbe a ricomporre il terzetto con Zappa e Mina, mentre in attacco Luvumbo è in vantaggio su Coman per affiancare Piccoli. In mezzo più Makoumbou di Prati, l’altro ballottaggio invece è tra Viola e Gaetano.

Palladino farà sicuramente qualche cambio rispetto alla gara di Conference League con il Celje. Ha recuperato Gosens, che si riapproprierà della corsia mancina, davanti invece uno tra Gudmundsson e Beltran affiancherà l’inamovibile Kean, al quale il tecnico viola chiederà gli straordinari. In difesa si rivedrà Pablo Marì.

Come vedere Cagliari-Fiorentina in diretta tv e in streaming

La sfida tra Cagliari e Fiorentina, in programma lunedì alle 15:00 all’Unipol Domus di Cagliari, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Comparazione quote

Il segno “1X” è quotato a 1.52 su Goldbet e Lottomatica e a 1.50 su Snai. Il segno “Gol” è quotato invece a 1.80 su Goldbet e Lottomatica e a 1.77 su Snai.

Il pronostico

La Fiorentina in campionato non vince in trasferta da gennaio e l’ultimo clean sheet fuori casa risale addirittura a novembre. Numeri che, se consideriamo pure le difficoltà ormai evidenti della Viola con le “piccole” e le fatiche di coppa, ci spingono a dare fiducia ad un Cagliari che dovrebbe riuscire quantomeno ad evitare la sconfitta in una gara da almeno una rete per parte.

Le probabili formazioni di Cagliari-Fiorentina

CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zappa, Mina, Luperto; Zortea, Adopo, Makoumbou, Viola, Augello; Luvumbo, Piccoli.

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Pablo Marì, Ranieri; Dodò, Fagioli, Cataldi, Mandragora, Gosens; Gudmundsson, Kean.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1