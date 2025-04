I pronostici di domenica 20 aprile: Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1

I pronostici di domenica 20 aprile, in campo i principali campionati europei: Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1

Non c’è davvero un attimo di respiro per un’Inter che continua a credere nel sogno Triplete. I nerazzurri infatti in settimana sono riusciti a resistere all’assalto del Bayern Monaco, imponendo il pari ai tedeschi (2-2) e staccando il pass per le semifinali di Champions League, dove affronteranno il Barcellona in una doppia sfida che ai tifosi della Beneamata fa venire in mente proprio il 2010, l’anno d’oro con José Mourinho in panchina.

Delle fatiche di coppa interiste proverà ad approfittarne il Bologna, che in casa non perde da dicembre e tra le mura amiche l’ha fatto solo una volta in stagione. Il Bologna è quinto per rendimento interno, oltre a vantare il quarto miglior attacco casalingo ma soprattutto la seconda miglior difesa nei match giocati davanti al proprio pubblico. La squadra di Italiano lo scorso gennaio ha già fermato l’Inter (2-2 a San Siro), che contro i rossoblù ha avuto la meglio solo una volta negli ultimi cinque precedenti tra campionato e Coppa Italia.

I pronostici sulle altre partite

Per quanto riguarda invece “over” e “gol”, occhio a queste partite: Leicester-Liverpool e Fulham-Chelsea di Premier League, Borussia Dortmund-Gladbach e St. Pauli-Bayer Leverkusen di Bundesliga, Real Madrid-Athletic Bilbao di Liga e Milan-Atalanta di Serie A.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 1X + OVER 1,5 in Villarreal-Real Sociedad, Liga, ore 16:15

Vincenti

Lille (in Lille-Auxerre, Ligue 1, ore 15:00)

(in Lille-Auxerre, ore 15:00) Arsenal (in Ipswich-Arsenal, Premier League, ore 15:00)

(in Ipswich-Arsenal, ore 15:00) Liverpool (in Leicester-Liverpool, Premier League, ore 17:30)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Leicester-Liverpool , Premier League , ore 17:30

, ore 17:30 Borussia Dortmund-Gladbach , Bundesliga , ore 17:30

, , ore 17:30 St. Pauli-Bayer Leverkusen, Bundesliga, ore 19:30

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Fulham-Chelsea , Premier League , ore 15:00

, , ore 15:00 Milan-Atalanta , Serie A , ore 20:45

, , ore 20:45 Real Madrid-Athletic Bilbao, Liga, ore 21:00

Il “clamoroso”

• X in Bologna-Inter, Serie A, ore 15:00