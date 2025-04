Pronostico West Ham-Southampton: non c’è mai storia

West Ham-Southampton è una partita della trentatreesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 16:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Sempre più vicino al record. Negativo. Il Southampton che ha 10 punti in classifica e che è già retrocesso, potrebbe distruggere la stagione negativa del Derby County che di punti ne ha fatti 11 diversi anni fa. Non c’è davvero storia in questo match, una squadra quella ospite allenata da Juric per un certo periodo di tempo che ha iniziato male e ha chiuso peggio. Insomma, per il West Ham, sarà semplice.

Dopo un’annata difficile – sono 35 i punti conquistati dai padroni di casa per ora ma la permanenza è stata raggiunta per via di risultati davvero brutti di tutte quelle che stanno dietro – il West Ham la possibilità di rendere davvero meno amaro questo finale di campionato. Tre punti bastano e avanzano, per ora, per passare una Pasqua non diciamo serena, ma senza dubbio con meno pensieri in testa. Non fare il massimo del bottino contro questo Southampton sarebbe davvero deleterio. E i tifosi non la prenderebbero di certo bene. Detto questo, ci aspettiamo com’è giusto che sia una gara davvero a senso unico.

Come vedere West Ham-Southampton in diretta tv e in streaming