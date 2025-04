Pronostico Siviglia-Alavés: riscatto al quarto tentativo

Siviglia-Alaves è una gara della trentaduesima giornata della Liga: dove vederla, formazioni, pronostico

Se un mese fa, visti i 36 punti in classifica, la salvezza sembrava essere una cosa già conquistata senza nessuna possibilità di essere risucchiati nelle zone pericolose della classifica, le quattro sconfitte di fila hanno sicuramente destabilizzato un po’ il Siviglia, che adesso deve vincere per forza di cose contro l’Alaves altrimenti il rischio sarebbe di nuovo veramente importante.

Certo mica è semplice. Perché le paure che ci sono dopo una serie di risultati così difficili che hanno tolto delle certezze a tutti. Ma non si può realmente rischiare nulla: un’altra sconfitta farebbe alzare immediatamente la tensione in questo finale di stagione. Quindi per gli andalusi c’è solamente un solo risultato a disposizione, la vittoria. Arriverà? Dicevamo che non è una cosa semplice per un motivo che guardando la classifica è sotto gli occhi di tutti. Anche gli ospiti avrebbero necessità di portare dei punti a casa perché al momento ne hanno 30 e quindi sono solamente un punto avanti rispetto all’ultima squadra che andrebbe in Segunda Division il prossimo anno. L’Alaves arriva a questo match dopo la sconfitta contro il Real Madrid in casa – che ci può stare – ma avrebbe l’intenzione, com’è giusto che sia, di riprendere il cammino.

Ma dopo tre vittorie contro il Siviglia di fila, arrivate negli ultimi scontri diretti tra queste due formazioni, allora crediamo fortemente che sia arrivato il momento per gli andalusi di tornare a vincere. E lo faranno anche spinti dal proprio pubblico. Una domenica di Pasqua di Resurrezione, diciamolo.

Come vedere Siviglia-Alaves in diretta tv e streaming

La sfida Siviglia-Alaves, gara valida per la trentaduesima giornata della Liga spagnola, è in programma domenica alle 18:30. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

La vittoria del Siviglia è quotata 2.00 su Goldbet e Lottomatica e 1.97 su Snai.

Il pronostico

Al quarto tentativo per il Siviglia arriverà una vittoria importante contro l’Alaves. Dentro ad un match ad alta tensione nel quale anche il fattore campo potrebbe fare la differenza.

Le probabili formazioni di Siviglia-Alaves

SIVIGLIA (4-2-3-1): Nyland; Carmona, Bade, Salas, Pedrosa; Agoume, Sow, Lokonga; Lukebakio, Romero, Vargas.

ALAVES (4-2-3-1): Sivera; Novos Romos, Tenaglia, Pica, Diarra; Kordan, Blanco; Vicente, Alena, Martin; Garcia.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1