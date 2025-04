Pronostico Roma-Verona: non finisce il sogno Champions

Roma-Verona è una partita valida per la trentatreesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 20:45: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

I due pareggi contro Juventus e Lazio hanno rallentato la corsa verso la Champions League della Roma. Certo, pensare che a poche giornate dal termine, dopo che la stagione era iniziata nel peggiore dei modi, i giallorossi ancora pensino a questo possibile traguardo è già qualcosa di importante.

Merito di Claudio Ranieri, senza dubbio. Ma l’uscita della Lazio dall’Europa League per mano del Bodo ha tolto tutte le possibilità alle italiane di prendersi il quinto posto nella massima competizione europea della prossima stagione. Nessuna possibilità. Difficilissimo, quindi, a questo punto, pensare ad una Roma tra le prima quattro. Meglio pensare all’Europa League, ancora da raggiunger vista la classifica, che è davvero alla portata. Roma non padrona del proprio destino, visto il settimo posto, e che si deve guardare le spalle anche dalla Fiorentina. Vincere contro il Verona, quindi, diventa davvero fondamentale.

Sono 32 i punti in classifica della squadra di Zanetti che è ben distante al momento dalla zona rossa, quella che vorrebbe dire retrocessione. I veneti sono sereni e sanno benissimo di avere poche possibilità in questo momento contro una squadra che ha piazzato 16 risultati utili di fila nel corso dell’anno. La vittoria della Roma ci pare davvero scontata.

Come vedere Roma-Verona in diretta tv e in streaming

La sfida Roma-Verona è in programma sabato alle 20:45 e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale.

Comparazione quote

La vittoria della Roma è quotata 1.37 su Goldbet e Lottomatica e 1.38 su Snai.

Il pronostico

Senza grosse difficoltà la Roma troverà una vittoria che manterrebbe vive le possibilità di una qualificazione alla prossima Champions League. Obiettivo durissimo, comunque. In un match da almeno tre reti complessive (anche il Verona potrebbe trovare il gol), la vittoria dei giallorossi è scontata.

Le probabili formazioni di Roma-Verona

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Kone, Paredes, Angelino; Soule, Pellegrini; Dovbyk.

VERONA (3-5-2): Montipò; Ghilardi, Coppola, Valentini; Tchatchoua, Duda, Dawidowicz, Bernede, Bradaric; Kastanos, Mosquera.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1