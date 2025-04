Pronostico Milan-Atalanta: c’è un trend che va avanti da otto giornate

Milan-Atalanta è una partita della trentatreesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Se la roboante vittoria con l’Udinese è coincisa con l’attesa “svolta”, lo si capirà nella sfida con l’Atalanta. Test che il Milan, in Friuli tornato a vincere dopo un digiuno di tre partite – un rotondo e convincente 4-0 che ha permesso ai rossoneri di rimanere quantomeno in corsa per il settimo posto – non potrà fallire se vuole tenere in vita le ormai flebili speranze di giocare una competizione europea l’anno prossimo, non necessariamente quella Champions League che sembra – al momento – fuori portata, considerando gli otto punti in meno rispetto alla quarta in classifica, la Juventus.

Sarà fondamentale non sbagliare la gara con la Dea anche perché mercoledì prossimo il Milan si gioca un’altra fetta di stagione nella semifinale di ritorno con i cugini dell’Inter in Coppa Italia (si riparte dall’1-1 del derby d’andata) ed arrivarci dopo un brutto risultato non sarebbe il massimo.

Due esami tostissimi nel giro di pochi giorni, dunque, per il tecnico rossonero Sergio Conceiçao, che a Udine ha sperimentato un nuovo assetto tattico – il passaggio a tre dietro – che a quanto pare ha dato i suoi frutti. Ha bisogno di conferme pure l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, rinata una settimana fa nello scontro diretto con il Bologna, abbattuto 2-0 al Gewiss Stadium (la Dea non vinceva in casa in campionato da dicembre). In questo modo i bergamaschi hanno archiviato le tre sconfitte di fila che li hanno, di fatto, estromessi dalla lotta scudetto. C’è però un terzo posto da difendere, visto che alle spalle dei nerazzurri la concorrenza è agguerrita, con la Juventus che si è rifatta sotto e la qualificazione alla Champions League non è più scontata come appariva qualche mese fa.

Milan-Atalanta: le ultime notizie sulle formazioni

Maignan ha subito un trauma cranico a Udine e potrebbe saltare la sfida con la Dea: al suo posto si prepara il secondo portiere Sportiello. Agli assenti (Gimenez, Loftus-Cheek ed Emerson Royal) potrebbe aggiungersi anche Walker, che comunque proverà a recuperare. Conceiçao medita di riproporre il 3-4-3 con Pulisic e Leao ai lati di uno tra Jovic e Abraham. Sulle corsie esterne spazio a Jimenez ed Hernandez.

Nell’Atalanta ha terminato anzitempo la stagione Kolasinac, costretto ad operarsi. Oltre a lui mancheranno gli infortunati Scalvini, Scamacca, Posch e De Ketelaere. Duello tra Cuadrado e Bellanova sulla fascia destra.

Come vedere Milan-Atalanta in diretta tv e in streaming

Milan-Atalanta, in programma domenica alle 20:45 allo stadio “Meazza” di Milano, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il segno “Gol” è quotato a 1.48 su Goldbet e Lottomatica e a 1.50 su Snai. Il segno “Over 2.5” è quotato invece a 1.63 su Goldbet e Lottomatica e a 1.60 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

Punti pesanti in palio per entrambe, anche se molto distanti in classifica (la Dea ha 10 punti in più). Per quanto riguarda i precedenti, il Milan non batte l’Atalanta da 5 incontri, compresa la Coppa Italia, con l’ultimo successo rossonero che risale a due anni fa. Proprio da allora manca il segno “No Gol”, visto che sia il Diavolo che la Dea non sono mai rimasti a secco di reti nei confronti successivi. Sono alte le probabilità che sia così anche stavolta, considerando che nelle ultime 8 partite che hanno visto protagonista il Milan in campionato è sempre uscito il segno “Over 2.5” e che le emozioni non sono mai mancate.

Le probabili formazioni di Milan-Atalanta

MILAN (3-4-3): Sportiello; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Jimenez, Fofana, Reijnders, Hernandez; Pulisic, Jovic, Leao.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Toloi, Hien, Djimsiti; Cuadrado, de Roon, Ederson, Zappacosta; Pasalic, Lookman; Retegui.

Milan-Atalanta: chi vince? Milan

Pareggio

Atalanta View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 2-2