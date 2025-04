Pronostico Crystal Palace-Bournemouth: difesa choc e colpo grosso

Crystal Palace-Bournemouth è una partita della trentatreesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 16:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Ha ancora qualche possibilità, il Bournemouth, di prendersi una qualificazione europea per la prossima stagione. Sì, i punti di distacco dal settimo posto attualmente occupato dall’Aston Villa sono sei. Non pochi, è vero, ma nemmeno tantissimi. Quindi con un paio di risultati utili, sperando in qualche passo falso della squadra di Emery, tutti diventerebbe possibile.

Contro il Cristal Palace, inoltre, la vittoria ospite ci appare assai possibile per due motivi fondamentali. Il primo: i padroni di casa nelle ultime due gare hanno preso dieci gol. Difesa choc, che ha mandato a nozze prima il Manchester City e poi il Newcastle. Il secondo: il Palace ha in mente l’obiettivo Fa Cup, con una semifinale da disputare contro l’Aston Villa il 26 aprile, che come immaginabile per una squadra del genere qualche energia, soprattutto mentale, la potrebbe togliere. Evidente che il Bournemouth invece, che di altri pensieri non ne ha, è preso dalla possibilità come detto di andare a prendersi una qualificazione in Europa. E quindi la vittoria esterna per questi motivi ci appare possibile. Anche perché, alla fine, perché sono sempre tre gli indizi che fanno almeno una prova, nell’ultimo confronto che si è giocato in casa del Crystal, il Bournemouth ha fatto bottino pieno, vincendo due a zero.

Come vedere Crystal Palace-Bournemouth in diretta tv e in streaming