I pronostici di sabato 19 aprile: Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1

I pronostici di sabato 19 aprile, tornano in campo i principali campionati europei: Serie A, Bundesliga, Premier League, Liga e Ligue 1

Nel posticipo dell’ultima giornata di Serie A il Napoli ha replicato all’Inter, tornando subito a -3 dai nerazzurri. La vittoria con l’Empoli (3-0) non è mai stata in discussione: gli azzurri hanno fatto valere la legge del “Maradona” – ennesimo risultato positivo tra le mura amiche, dove non perdono da dicembre – trascinati da due degli acquisti estivi, McTominay (doppietta) e Lukaku.

I partenopei, a differenza dell’Inter, da qui a fine maggio potranno concentrarsi solo sul campionato, come del resto è sempre stato in questa stagione. Peraltro il calendario di Di Lorenzo e compagni non è di quelli irresistibili, anzi: l’obiettivo è provare a vincerle tutte, in attesa di un passo falso della capolista, impegnata invece ancora su tre fronti.

Napoli che ha subito l’occasione di mettere pressione alla squadra di Simone Inzaghi, che in questo turno dovrà vedersela con il temibile Bologna. Gli uomini di Conte, al contrario, hanno sulla carta un impegno molto facile, contro un Monza che non ha più speranze di salvezza e che potrebbe retrocedere aritmeticamente già dopo questo fine settimana in seguito ad una serie di combinazioni.

I pronostici sulle altre partite

I calcoli della Roma per la qualificazione alla prossima Champions League sono invece parecchio complicati. L’allenatore Ranieri ha detto di non volere illudere i tifosi, ma nel frattempo la partita contro il Verona potrebbe tenere accesa una fiammella di speranza e la missione è senza dubbio alla portata.

Il pomeriggio di Bundesliga prevede tre partite da over: Heideneim-Bayern Monaco, Lipsia-Kiel e Werder Brema-Bochum. In Premier League il West Ham non dovrebbe fallire l’appuntamento con i tre punti contro il disastroso Southampton già retrocesso. Promette gol la sfida tra Aston Villa e Newcastle.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 1+OVER 2,5 in Marsiglia-Montpellier, Ligue 1, ore 21:00

Vincenti

West Ham (in West Ham-Southamptons, Premier League, ore 16:00)

(in West Ham-Southamptons, ore 16:00) Napoli (in Monza-Napoli, Serie A, ore 18:00)

(in Monza-Napoli, ore 18:00) Roma (in Roma-Verona, Serie A, ore 20:45)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Heideneim-Bayern Monaco , Bundesliga , ore 15:30

, , ore 15:30 Lipsia-Kiel , Bundesliga , ore 15:30

, , ore 15:30 Werder Brema-Bochum, Bundesliga, ore 15:30

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Brentford-Brighton , Premier League , ore 16:00

, , ore 16:00 Crystal Palace-Bournemouth , Premier League , ore 16:00

, , ore 16:00 Aston Villa-Newcastle, Premier League, ore 18:30

Comparazione quota totale (over 2.5 + gol): 10.20 GOLDBET ; 10.31 SNAI; 10.20 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• MULTIGOL CASA 2-4 + MULTIGOL OSPITE 1-3 in Barcellona-Celta Vigo, Liga, ore 16:15