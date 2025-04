Pronostico Villarreal-Real Sociedad: c’è un fattore decisivo

Villarreal-Real Sociedad è una gara della trentaduesima giornata della Liga: dove vederla, formazioni, pronostico

Quella sul campo del Betis, uno dei più difficili dell’intero campionato spagnolo, è stata pesantissima: il Villarreal ha dimostrato non solo di avere carattere, ma anche una tenuta difensiva importante (in questo momento della stagione) che permette al “sottomarino giallo” di rimanere in piena corsa per un posto Europeo. E chissà, magari la Champions League.

Ha invece quasi abdicato la Real Sociedad che in casa contro il Maiorca ci ha rimesso le penne in una partita che non è quasi mai stata in discussione. Hanno fatto meglio gli ospiti, sfruttando le amnesie difensive di una squadra che è lontana parente di quella che abbiamo ammirato per diversi anni, anche in Champions League. E siccome i momenti sono diversi, è evidente che i padroni di casa partano con tutti i favori del pronostico. Soprattutto per quella possibilità, ancora, di giocarsi un posto nella prossima massima competizione europea.

E poi c’è un fattore, come avete letto nel titolo di questo articolo, che andando a vedere il momento storico che stanno vivendo le due formazioni ci sembra possa essere davvero determinante. Quale? Un dato statistico tutt’altro che da sottovalutare, anzi, da tenere in seria considerazione: Il Villarreal ha segnato 53 gol in questa stagione, gli stessi dell’Atletico Madrid, 23 in più di quelli realizzati dalla Sociedad. Insomma, in attacco si vola e siccome dietro in questo momento tutto sembra oliato al punto giusto, crediamo che i padroni di casa possano riuscire in quel colpo che darebbe slancio clamoroso al finale.

Come vedere Villarreal-Real Sociedad in diretta tv e streaming

La sfida Villarreal-Real Sociedad, gara valida per la trentaduesima giornata della Liga spagnola, è in programma domenica alle 16:15. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Il pronostico

Per quanto vi abbiamo detto prima è evidente che il Villarreal parta favorito. Una gara che i padroni di casa dovrebbero condurre dall’inizio alla fine senza chissà quali particolari problemi. Per la Real Sociedad è notte fonda.

Le probabili formazioni di Villarreal-Real Sociedad

VILLARREAL (4-4-2): Reis; Kiko, Foyth, Costa, Cardona; Buchanan, Parejo, Comesana, Baena; Perez, Barry.

REAL SOCIEDAD (4-4-2): Remiro; Arambarru, Martin, Elustondo, Munoz; Kubo, Oskarsson, Sucic, Barrenetcea; Marin, Oyazarbal.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1