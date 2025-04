Pronostico Rayo Vallecano-Valencia: sono in un momento magico

Rayo Vallecano-Valencia è una partita della trentaduesima giornata della Liga e si gioca sabato alle 14:00: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Il Rayo Vallecano ha cullato per diversi mesi il sogno europeo ma il rendimento deludente dei madrileni dallo scorso febbraio ha fatto scemare l’entusiasmo dei tifosi biancorossi e dimostrato che probabilmente i Matagigantes non sono ancora pronti per raggiungere un traguardo così importante. Sì, perché la squadra di Inigo Perez negli ultimi 2 mesi ha ottenuto a malapena una vittoria, quella con l’Alavés dello scorso 29 marzo.

Dopo quel successo i Rayo ha incassato due sconfitte consecutive, palesando dei preoccupanti limiti in fase di non possesso palla. Prima il terrificante 0-4 interno con l’Espanyol, formazione che sta lottando per la salvezza, poi l’altro k.o., abbastanza perentorio, a San Mamés contro l’Athletic Bilbao (3-1).

Eppure il settimo posto, che con ogni probabilità a fine campionato significherà Conference League, è ancora alla portata del club di Vallecas, che ha solamente tre punti in meno del Celta Vigo. Per provare a riavvicinarsi, il Rayo Vallecano dovrà tornare a vincere tra le mura amiche, circostanza che non si verifica addirittura da febbraio. Sarà difficile perà sbloccarsi contro una delle squadre più in forma dell’ultimo periodo, il Valencia di Carlos Corberan. I Pipistrelli, tornati a viaggiare forte con l’allenatore arrivato a stagione in corso dal West Bromwich, hanno vinto ben quattro partite nelle ultime 5 giornate e, più in generale, non perdono da circa due mesi. Salvezza sempre più vicina, dunque, per un Valencia che in fin dei conti è a sole tre lunghezze dallo stesso Rayo Vallecano. E che, continuando di questo passo, potrebbe regalarsi un finale di stagione davvero entusiasmante.

Il pronostico

Non si può sottovalutare lo stato di forma del Valencia che ha le carte in regola per strappare un risultato positivo anche in questa trasferta, contro un Rayo che non è neppure il lontano parente di quello della prima parte di stagione. I Pipistrelli hanno subito solamente 2 gol nelle ultime quattro gare: alte le probabilità che il numero delle reti complessive sia inferiore a tre.

Le probabili formazioni di Rayo Vallecano-Valencia

RAYO VALLECANO (4-2-3-1): Batalla; Ratiu, Lejeune, Aridane, Chavarria; Ciss, Gumbau; de Frutos, Pedro Diaz, Alvaro Garcia; Nteka.

VALENCIA (4-2-3-1): Mamardashvili; Foulquier, Mosquera, Tarrega, Gayà; Barrenechea, Guerra; Rioja, Almeida, Diego Lopez; Sadiq.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1