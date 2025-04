Pronostico Everton-Manchester City: non lo battono dal 2017

Everton-Manchester City è una partita valida per la trentatreesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 16:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Pur non essendo costante a livello di rendimento, il Manchester City rimane in piena corsa per uno dei primi cinque posti nella classifica della Premier League. E, almeno per ora, la qualificazione alla prossima Champions League non sembra essere in discussione. La concorrenza però resta spietata ed uno o più passi falsi potrebbero costare cari alla squadra di Pep Guardiola, il cui fallimento sarebbe ancora più fragoroso senza il pass per la coppa dalle grandi orecchie.

Dal terzo al settimo posto, infatti, le distanze sono minime: cinque squadre, tra cui il City, racchiuse in 3 punti. L’allenatore catalano, oltretutto, non ha di fronte un calendario morbissimo. Tra due giornate, per esempio, è in programma lo scontro diretto con l’Aston Villa all’Etihad Stadium.

Sarebbe deleterio, quindi, abbassare la soglia dell’attenzione: serviranno altre prestazioni come quella di sabato scorso contro il Crystal Palace, strapazzato 5-2 a Manchester, per rimanere attaccati al treno Champions ed evitare di correre rischi. Il prossimo avversario dei campioni d’Inghilterra in carica è l’Everton, squadra già salva ed apparentemente senza più obiettivi realistici: i Toffees, tuttavia, non stanno regalando niente a nessuno e lo dimostra il fatto che dallo scorso 15 gennaio abbiano rimediato una sola sconfitta in campionato, peraltro nel derby con il Liverpool capolista. Il livello si è alzato con l’arrivo di David Moyes, che sta facendo decisamente meglio rispetto al suo predecessore Sean Dyche: basti pensare che negli ultimi due turni l’Everton ha strappato 4 punti contro Arsenal e Nottingham Forest, rispettivamente secondo e terzo in classifica. Moyes contro il City non potrà contare sugli infortunati Mangala, Calvert-Lewin e Lindstrom. Decisamente più folta la schiera di infortunati tra i Cityzens. Oltre ad Haaland, mancheranno all’appello Foden, Akanji, Aké e Stones. Guardiola dovrebbe confermare dal 1′ McAtee, a segno nella goleada rifilata al Palace.

Il pronostico

L’Everton, come all’andata (terminata 1-1), potrebbe rivelarsi un osso duro per un Manchester City in crescita ma ancora troppo incostante. Difficile, tuttavia, immaginare un passo falso da parte degli uomini di Guardiola, obbligati a vincere per rimanere tra le prime cinque. I Toffees, del resto, non riescono a battere i Cityzens dal lontano 2017.

Le probabili formazioni di Everton-Manchester City

EVERTON (4-2-3-1): Pickford; O’Brien, Tarkowski, Brantwhaite, Mykolenko; Gueye, Garner; Harrison, Doucouré, Ndiaye; Broja.

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Ortega; Lewis, Gvardiol, Ruben Dias, O’Reilly; Nico Gonzalez, Kovacic; McAtee, De Bruyne, Savinho; Marmoush.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2