Pronostico Brentford-Brighton: non c’è due senza tre

Brentford-Brighton è una partita della trentatreesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 16:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Obiettivi raggiunti per entrambe. Certo, forse il Brighton sperava di fare qualcosa di meglio. Però la salvezza è stata raggiunta con largo anticipo e quindi da qui alla fine della stagione si cercheranno punti in tutti i campi senza l’assillo di doverli prendere per forza. E, lo stesso discorso, vale anche per il Brentford.

Quando mancano sei giornate alla fine del campionato inglese, le due squadre che si affronteranno nel pomeriggio di sabato ormai non hanno più nulla da chiedere alla propria stagione. Superata la fatidica soglia dei 40 punti da mettere in cascina per essere sicuri della permanenza, e con nessuna possibilità di andare a prendere qualcosa in più, vale a dire un posto Europeo, Brentford e Brighton scenderanno in campo con un unico obiettivo: divertire e divertirsi. Sarà questo l’atteggiamento che vedremo nel prossimo turno di Premier League e, come detto nel titolo, non c’è due senza tre.

E cosa vuole dire? Eccovi serviti: negli ultimi due incroci (in tre poi nelle ultime cinque uscite) questa partita è finita in pareggio. E, addirittura, negli ultimi due con lo stesso risultato: 0-0. Non sarà così, almeno il finale, questa volta.

Come vedere Brentford-Brighton in diretta tv e in streaming