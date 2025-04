Pronostici Bundesliga 19 aprile ore 15:30: media gol altissima nei precedenti

Bundesliga, turno sulla carta favorevole per un Bayern Monaco che dopo l’eliminazione dalla Champions League può concentrarsi solo sul campionato.

Una settimana fa il Bayer Leverkusen ha avuto la grande occasione di riavvicinarsi al Bayern Monaco e riaprire i giochi per il titolo, ma l’ha sprecata in modo abbastanza sciagurato. Le Aspirine non sono andate al di là di un pareggio con l’Union Berlino, non approfittando del 2-2 tra i bavaresi ed il Borussia Dortmund nel Klassiker e rimanendo a -6 dall’attuale capolista della Bundesliga. Distanza difficilmente colmabile se consideriamo che sono rimaste da giocare solo 5 partite.

Oltretutto il Bayern Monaco, eliminato mestamente mercoledì scorso dalla Champions League – non è riuscita la rimonta sull’Inter a San Siro, qualificatasi in semifinale grazie al 2-2 – da qui alla fine maggio dovrà affrontare un solo impegno a settimana, senza altre “distrazioni”. Dettaglio che complica ulteriormente i piani di rimonta del Leverkusen: dando un’occhiata al calendario dei bavaresi, si fa fatica a scorgere la presenza di ostacoli insormontabili davanti agli uomini di Vincent Kompany. Pur dovendo far fronte alla delusione per l’eliminazione dalla coppa dalle grandi orecchie e soprattutto alla sfilza di infortunati, il Bayern in questo turno non dovrebbe avere problemi ad imporsi sull’Heidenheim terzultimo, squadra che verosimilmente lotterà con il Bochum per evitare la retrocessione diretta e per tentare di salvarsi attraverso lo spareggio promozione-retrocessione. La sfida tra Heidenheim e Bayern Monaco si preannuncia prolifica, come del resto lo sono stati i quattro precedenti ufficiali, in cui sono stati segnati 26 gol totali (media di 6,5 a partita).

Le previsioni sulle altre partite

Decisamente più incerta, invece, la lotta per il quarto posto. In questo weekend può fare ulteriori passi avanti il Lipsia, reduce da due vittorie consecutive con Hoffenheim e Wolfsburg.

Il cambio in panchina sembra aver fatto bene ai Roten Bullen, ora guidati dall’ungherese Zsolt Low, subentrato all’esonerato Marco Rose. Lipsia che adesso ha l’occasione di consolidare il quarto posto nel match casalingo contro il Kiel, ultimo in classifica e che da metà gennaio ha vinto solo una partita. Gli anseatici non sono ancora retrocessi matematicamente ma servirebbe un mezzo miracolo anche per assicurarsi lo spareggio: sarà complicato limitare i danni alla Red Bull Arena.

Uno dei principali concorrenti del Lipsia è il Mainz, quinto a -2 dai Roten Bullen: i Nullfunfer però da circa un mese sembrano aver perso un po’ di smalto e lo dimostra il fatto che nelle ultime quattro giornate hanno raccolto appena 2 punti. In ogni caso, contro un Wolfsburg ormai fuori da tutto e reduce da quattro sconfitte i biancorossi hanno buone possibilità di tornare a vincere. Il fattore campo potrebbe essere decisivo anche nei match tra Friburgo e Hoffenheim e tra Werder Brema e Bochum.

Bundesliga: possibili vincenti

Mainz o pareggio (in Mainz-Wolfsburg)

Lipsia (in Lipsia-Kiel)

Werder Brema (in Werder Brema-Bochum)

Friburgo o pareggio (in Friburgo-Hoffenheim)

Le partite da almeno tre gol complessivi

Heidenheim-Bayern Monaco

Lipsia-Kiel

Bundesliga: le partite da almeno un gol per squadra

Heidenheim-Bayern Monaco

Friburgo-Hoffenheim

Werder Brema-Bochum

Comparazione quote

La vittoria del Werder Brema è quotata a 1.70 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il segno “Gol” in Heidenheim-Bayern Monaco è quotato invece a 1.68 su Goldbet e Lottomatica e a 1.75 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI