I pronostici di venerdì 18 aprile: Liga, Ligue 1, Super Lig e Saudi Pro League

I pronostici di venerdì 18 aprile: ci sono gli anticipi di Liga e Ligue 1 più altri campionati come la Saudi Pro League e la Super Lig turca

Il programma del weekend di Pasqua è leggermente differente dal solito: niente anticipi al venerdì in Serie A, mentre il turno di Serie B verrà giocato tutto nella giornata di Pasquetta. Gli unici anticipo confermati nei massimi campionati europei sono quelli di Liga e Ligue 1: Espanyol-Getafe e Rennes-Nantes.

La terza vittoria di fila è ad un passo per l’Espanyol che potrebbe avvicinare la quota salvezza. Il Getafe non dovrebbe creare chissà quali problemi perché è una squadra che ha ormai raggiunto il proprio obiettivo. Nella partita di Ligue 1 invece a differenza di quanto successo in 4 degli ultimi cinque incroci, nei quali solamente una formazione ha trovato la via della rete, questa volta sia Rennes che Nantes dovrebbe riuscire a segnare almeno una rete, con una probabile vittoria dei padroni di casa.

I pronostici sulle altre partite

In Turchia vittoria alla portata per il Galatasaray sempre più vicino al titolo ai danni del Fenerbahce di Mourinho, mentre in Arabia Saudita tre punti sulla carta facili per l’Al Ahli e gol in arrivo tra Al Qadisiya e Al Nassr.

A proposito di gol, occhio a queste altre partite da over: Birmingham City-Crawley e Leyton Orient-Barnsley.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 1X + OVER 1,5 in Rennes-Nantes, Ligue 1, ore 20:45

Vincenti

Espanyol o pareggio (in Espanyol-Getafe, Liga , ore 21:00)

(in Espanyol-Getafe, , ore 21:00) Al Ahli (in Al Ahli-Al Fayha, Saudi Pro League , ore 18:20)

(in Al Ahli-Al Fayha, , ore 18:20) Sporting CP (in Sporting CP-Moreirense, Primeira Liga, ore 21:30)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Birmingham-Crawley , League One , ore 16:00

, , ore 16:00 Leyton Orient-Barnsley , League One , ore 16:00

, , ore 16:00 Galatasaray-Bodrumspor, Super Lig, ore 19:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Brondby-Nordsjaelland , Super Ligaen , ore 19:00

, , ore 19:00 Al Qadisiya-Al Nassr, Saudi Pro League, ore 20:00

Il “clamoroso”

• 1+GOL in Leyton Orient-Barnsley, League One, ore 16:00