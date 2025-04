Pronostico Lecce-Como: vittoria di nuovo rimandata

Lecce-Como è una partita valida per la trentatreesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 15:00: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Non vince una partita dallo scorso 31 gennaio il Lecce di Giampaolo. Ed è per questo che la classifica si è fatta davvero preoccupante per i salentini: quart’ultimo posto, che al momento vorrebbe dire salvezza, ma tallonati dal Venezia che ne ha due in meno. Insomma, per tornare a sperare serve vincere.

Mica facile: al Via del Mare arriva un Como in salute, forte di tre risultati utili di fila – le ultime due sono state altrettante vittorie – e che non sembra avere la minima intenzione né di mollare la presa e nemmeno di concedere regali. Anche perché i lombardi di Fabregas ancora non hanno toccato quota 40, vale a dire i punti che servono per essere certi della salvezza. Ovviamente guardandola in questo modo si potrebbe dire che hanno delle motivazioni anche gli ospiti, ma la verità è il Como con la vittoria sul Monza ha di fatto assicurato il proprio futuro con un’altra stagione in massima serie. Ma questo, come detto prima, non dice proprio che ci saranno regali, anzi: ci appare evidente che gli ospiti vogliono continuare a divertire e divertirsi. E siccome i pensieri e la pressione saranno tutti dall’altra parte, ci aspettiamo che Nico Paz e compagni escano indenni da una insidiosa trasferta.

Come vedere Lecce-Como in diretta tv e in streaming

La sfida Lecce-Como è in programma sabato alle 15:00 e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale.

Comparazione quote

Il pareggio tra Lecce e Como è quotato 3.35 su Goldbet e Lottomatica e 3.35 su Snai.

Il pronostico

Da un lato una squadra che deve vincere per forza, dall’altro una che non ha più obiettivi da raggiungere ma che non vuole lasciare terreno a nessuno. Di solito queste partite finiscono X. E noi crediamo che al Via del Mare sia proprio il pareggio il risultato più probabile.

Le probabili formazioni di Lecce-Como

LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Baschirotto, Gaspar, Gallo; Tiago Gabriel, Coulibaly, Pierret; Pierotti, Krstovic, Tete Morente.

COMO (4-3-3): Butez; Vojvoda, Goldaniga, Kempf, Moreno; Da Cunha, Perrone, Caqueret; Ikone, Nico Paz, Diao.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1