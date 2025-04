Pronostico Las Palmas-Atletico Madrid: assalto al potere

Las Palmas-Atletico Madrid è una gara della trentaduesima giornata della Liga: dove vederla, formazioni, pronostico

Una notte al secondo posto in attesa del Real Madrid. E magari chissà, sfruttare anche il possibile passo falso – difficilissimo – del Barcellona in casa contro il Celta Vigo. Non vuole mollare in nessun modo la presa l’Atletico Madrid di Simeone, che rende visita ad un Las Palmas che al momento sarebbe retrocesso e che quindi avrebbe bisogno di punti pesantissimi per la corsa alla propria salvezza.

Dopo la vittoria contro l’Espanyol che addirittura risaliva al 2024, i padroni di casa hanno assaporato il dolce giusto della vittoria nello scorso fine settimana, riuscendo a battere in trasferta, e anche in maniera inaspettata, il Getafe. Sì, una partita praticamente perfetta che difficilmente verrà ripetuta nella notte di sabato. Evidente che le qualità tecniche dell’Atletico Madrid, oltre che quelle fisiche, verranno fuori in una gara che potrebbe segnare davvero un punto di svolta per la truppa del Cholo Simeone.

Che dopo diverse settimane difficili, con la doppia eliminazione prima in Champions e poi in Coppa del Re, ha ripreso a vincere. Sono due al momento le affermazioni di fila per i Colchoneros, che diventeranno tre nella notte di sabato. Pochi dubbi.

Come vedere Las Palmas-Atletico Madrid in diretta tv e streaming

La sfida Las Palmas-Atletico Madrid, gara valida per la trentaduesima giornata della Liga spagnola, è in programma sabato alle 21:00.

Il pronostico

Un gol l’Atletico lo dovrebbe comunque prendere, sono lontani i tempi di quella difesa granitica che per un po’ di tempo ha fatto davvero le fortune della squadra di Simeone. Ma se uno lo prenderà, almeno due nella porta del Las Palmas gli ospiti li faranno. Quindi vittoria esterna.

Le probabili formazioni di Las Palmas-Atletico Madrid

LAS PALMAS (4-4-2): Horkas; Viti, Alex Suarez, McKenna, Marmol; Munoz, Bajcetic, Essugo, Ramirez; McBurnie, Silva.

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Llorente, Gimenenz, Lenglet, Galan; Simeone, Koke, Barrios, Gallagher; Griezmann, Alvarez.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3