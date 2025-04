Pronostico Empoli-Venezia: finisce sempre così

Empoli-Venezia è una partita valida per la trentatreesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 15:00: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Al momento Empoli e Venezia sarebbero le due squadre che farebbero compagnia al Monza per la retrocessione. Certo, nulla è ancora detto (tranne che per i lombardi ormai in B) e questo match ha un’importanza fondamentale. Il pareggio non serve a nessuno, diciamolo chiaramente.

L’Empoli non vince da un sacco di tempo. Ha perso l’ultima gara contro il Napoli – facendo comunque bene, attaccando alto gli azzurri campani, ma non concretizzando – e non ha più nemmeno la possibilità di andare in finale di Coppa Italia dopo la sconfitta per tre a zero in casa contro il Bologna nella semifinale d’andata. Sta iniziando a raccogliere, invece, il Venezia: una squadra quella di Di Francesco che, per quanto fatto vedere nel corso dell’anno, forse non meriterebbe la classifica che ha. Diciamo che sarà una partita che nessuno si potrà permettere il lusso di perdere. E siccome il pareggio non serve a nessuno, secondo voi come finirà questo match?

Sì, così come successo in tre degli ultimi cinque confronti – e solamente una volta, il Venezia, è riuscito a vincere con almeno due gol di scarto – crediamo fortemente che questa partita possa alla fine far muovere la classifica ad entrambe. Che sì, rimarrebbero in corsa per la salvezza ma che non migliorerebbero la loro posizione. Ovvio, sia Empoli che Venezia ci proveranno, ma se a una decina di minuti dal termine il risultato sarà la X, allora si tireranno i remi in barca.

Come vedere Empoli-Venezia in diretta tv e in streaming

La sfida Empoli-Venezia è in programma domenica alle 15:00 e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale.

Registrati su DAZN per vedere la partita in diretta

Comparazione quote

Il pareggio tra Empoli e Venezia è quotato 3.05 su Goldbet e Lottomatica e 3.05 su Snai.

Il pronostico

A piccoli passi, uno scontro diretto senza vincitori né vinti. Empoli e Venezia si prenderanno un punto a testa e muoveranno così la classifica. Poche emozioni. E troppa paura di perdere.

Le probabili formazioni di Empoli-Venezia

EMPOLI (3-4-1-2): Vasquez; Goglichidze, Marianucci, Viti; Gyasi, Grassi, Henderson, Pezzella; Fazzini, Cacace; Esposito.

VENEZIA (3-5-2): Radu; Idzes, Marcandalli, Cande; Zerbin, Busio, Nicolussi Caviglia, Perez, Ellertsson; Oristanio, Gytkjaer.

POSSIBILE RISULTATO: 0-0