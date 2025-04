Pronostico Barcellona-Celta Vigo: non sarà una passeggiata di salute

Barcellona-Celta Vigo è una partita della trentaduesima giornata della Liga e si gioca sabato alle 16:15: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Martedì scorso il Barcellona ha incassato la prima sconfitta tra tutte le competizioni a distanza di quattro mesi dall’ultima. Quello con il Borussia Dortmund in Champions League è stato però un k.o. indolore: i blaugrana, evidentemente troppo rilassati dopo il 4-0 dell’andata, non sono riusciti a tenere a bada l’orgoglio dei gialloneri, che avevano tanta voglia di riscattare la debacle di Montjuic ed uscire a testa alta dalla Champions League. Alla fine il 3-1 del Signal Iduna Park spedisce ugualmente la squadra di Hansi Flick in semifinale. Era dal 2019 che il Barcellona non rientrava tra le prime quattro d’Europa (senza Messi non era mai successo).

Ora i blaugrana potranno tornare a concentrarsi sul campionato e lo faranno con la consapevolezza di essere in corsa su tutti e tre i fronti. In Liga, a sette giornate dalla fine, il Barcellona può contare su un vantaggio importante sul Real Madrid (+4), ma la distanza tra la capolista e i Blancos non è ancora tale da consentire ad Araujo e compagni di dormire sonni tranquilli, soprattutto se nei paraggi c’è un avversario del calibro della squadra di Carlo Ancelotti.

Nel 2025, tuttavia, il Barça è stato impeccabile in patria. Oltre a conquistare il pass per la finale di Coppa del Re – a Siviglia se la vedrà sempre con il Real Madrid – sono arrivate quasi esclusivamente vittorie. In Liga, ad esempio, le uniche a fermare i blaugrana sono state Getafe e Betis.

Flick e i suoi uomini avranno pure il vantaggio di giocare le prossime due in casa. La prima è con il Celta Vigo, che sabato si è visto interrompere la lunga striscia di imbattibilità (8 partite) perdendo 2-0 davanti a propri tifosi con l’Espanyol. Battuta d’arresto che ha gli ha impedito di accorciare sul Betis e che ha permesso al Maiorca di raggiungere i galiziani in settima posizione, a quota 43 punti. Il sogno Europa rimane comunque intatto per la formazione guidata da Claudio Giraldez, che già all’andata, a novembre, fu capace di strappare un punto contro il Barcellona, fermato sul 2-2 al Balaidos.

Il pronostico

Non prevediamo grosse sorprese in questo match, che dovrebbe essere appannaggio del Barcellona. Il Celta però è un avversario ostico, che come all’andata potrebbe perforare almeno in un’occasione la retroguardia blaugrana in una gara da più di 2 gol complessivi.

BARCELLONA (4-2-3-1): Szczesny; Koundé, Cubarsì, Inigo Martinez, Martin; de Jong, Pedri; Yamal, Gavi, Raphinha; Lewandowski.

CELTA VIGO (3-4-2-1): Guaita; J. Rodriguez, Dominguez, Marcos Alonso; Carreira, Beltran, Sotelo, Mingueza; Fer Lopez, Iago Aspas; Duran.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1