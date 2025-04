Pronostico Aston Villa-Newcastle: la certezza è solo una

Aston Villa-Newcastle è una partita della trentatreesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 18:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Una sfida d’alta quota tra due squadre che hanno avuto un impegno durante la settimana. Sì, i padroni di casa con un giorno in più di riposo, ma hanno speso molto nel corso dell’ultimo periodo. Soprattutto sotto l’aspetto mentale.

La vittoria contro il Psg, meritata, non è bastata all’Aston Villa per il passaggio del turno in Champions League. La truppa di Emery, però, ha messo tantissima paura agli ospiti francesi e avrebbe meritato per le occasioni create e non sfruttate, di portarla almeno ai supplementari. I Villans però hanno trovato un Donnarumma in versione Superman che ha messo la saracinesca alla sua porta. Con questo atteggiamento, però, di partite da qui alla fine dell’anno se ne perderanno poche.

L’impegno contro il Palace in casa, invece, è stato assai più abbordabile sotto l’aspetto fisico (ma anche mentale), per la squadra allenata da Howe. Quindi, addentrarci in un pronostico – sappiamo benissimo che queste partite possono realmente finire in tutti i modi – ci appare davvero complicato. Abbiamo, comunque, una certezza. Anche bella importante. E ve la diciamo sotto, in quello che vuoi o non vuoi deve essere un pronostico per questa partita.

Come vedere Aston Villa-Newcastle in diretta tv e in streaming