I pronostici di giovedì 17 aprile: Europa League e Conference League

I pronostici di giovedì 17 aprile: si gioca il ritorno dei quarti di finale di Europa League e Conference League, in campo Lazio e Fiorentina

Si gioca stasera il ritorno dei quarti di finale di Europa League e Conference League, competizioni che vedono ancora in corsa due squadre italiane: Lazio e Fiorentina. I biancocelesti hanno perso sette giorni fa sul sempre ostico campo del Bodo Glimt col risultato di 2-0. In Norvegia è sempre difficile fare risultato, ma il Bodo in trasferta è decisamente meno temibile e recentemente all’Olimpico ha preso solo mazzate, anche se contro la Roma.

La Lazio pur pareggiando nel derby ha dimostrato di avere un altro piglio ed è in grado di centrare la rimonta. La Fiorentina ha invece ipotecato il passaggio del turno già all’andata e dovrebbe battere i modesti avversari del Celje anche in questa sfida di ritorno.

I pronostici sulle altre partite

Tornando all’Europa League, lo zero a zero dell’andata è stato solamente un passaggio a vuoto dell’Athletic Bilbao. In casa la squadra di Valverde ha un altro passo, così come i Rangers in trasferta perdono consistenza: altro segno “1” altamente probabile.

L’Europa League rappresenta ormai da tempo l’ancora di salvezza per Manchester United e Tottenham, deludenti in Premier League. I Red Devils dovrebbero riuscire a conquistare il pass per la semifinale, fondamentale per “salvare” la stagione. Il Lione però potrebbe dare filo da torcere come all’andata e quasi certamente segnerà almeno un gol ad Old Trafford: le emozioni non mancheranno neppure in questa sfida. Gol probabili anche nella sfida di Francoforte, dove però gli Spurs rischiano maggiormente l’eliminazione contro l’Eintracht.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 1X + OVER 1,5 in Eintracht Francoforte-Tottenham, Europa League, ore 18:45

Vincenti

Fiorentina (in Fiorentina-Celje, Conference League , ore 18:45)

(in Fiorentina-Celje, Conference League ore 18:45) Lazio (in Lazio-Bodo Glimt, Europa League , ore 21:00)

(in Lazio-Bodo Glimt, Europa League ore 21:00) Athletic Bilbao (in Athletic Bilbao-Rangers, Europa League , ore 21:00)

(in Athletic Bilbao-Rangers, , ore 21:00) Chelsea (in Chelsea-Legia Varsavia, Conference League, ore 18:45)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Fiorentina-Celje , Conference League, ore 18:45

, Conference League, ore 18:45 Chelsea-Legia Varsavia , Conference League, ore 21:00

, Conference League, ore 21:00 Lazio-Bodo Glimt, Europa League, ore 21:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Eintracht Francoforte-Tottenham , Europa League, ore 18:45

, Europa League, ore 18:45 Manchester United-Lione, Europa League, ore 21:00

Il “clamoroso”

• 1 + GOL in Lazio-Bodo Glimt, Europa League, ore 21:00