Pronostico Newcastle-Crystal Palace: la semifinale fa la differenza

C’è una squadra che lotta per un posto nella prossima Champions League e che nel weekend ha battuto il Manchester United; ce n’è un’altra che invece ha alzato il livello nel corso del girone di ritorno ma che sicuramente avrà dei pensieri diversi: salvezza raggiunta da un pezzo ma semifinale di Fa Cup, storica, da affrontare. Sì, il Palace ha altri pensieri in testa.

In questo recupero della giornata numero 29 della Premier League c’è una favorita e come ampiamente preventivabile, anche perché ci arriva dopo un filotto di cinque vittorie di fila, è quella bianconera allenata da Howe che non ha nessuna intenzione di mollare adesso. Tonali e compagni vivono un momento di forma davvero straordinario e hanno l’opportunità di andare a prendersi una qualificazione Champions che sarebbe storica, visto il valore delle squadre che ci sono nel massimo campionato inglese. Ne resteranno fuori parecchie di big, lo sappiamo, eliminate di fatto dal Newcastle che in questo momento è la favorita per chiudere dentro le prime quattro.

Come vedere Newcastle-Crystal Palace in diretta tv e in streaming

La sfida Newcastle-Crystal Palace è in programma mercoledì alle 20:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Una gara da almeno una rete per squadra questa. Ma così come successo contro lo United domenica scorsa, il Newcastle alla fine si prenderà i tre punti. Una vittoria fondamentale, di quelle che possono cambiare le sorti di un’intera stagione.

Le probabili formazioni di Newcastle-Crystal Palace

NEWCASTLE (4-2-3-1): Pope; Krafth, Schar, Burn, Livramento; Guimaraes, Tonali, Willock; Murphy, Wilson, Isak.

CRYSTAL PALACE (3-4-2-1): Henderson; Richards, Lacroix, Guehi; Munoz, Wharton, Lerma, Mitchell; Sarr, Eze; Mateta.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1